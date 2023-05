Veilig en altijd toegankelijk: volop opslagruimte en parkeerplek in Nesselande

Multibox GorinchemIn grote steden is ruimtegebrek aan de orde van de dag. Met een groeiend aantal inwoners neemt niet alleen de vraag naar woningen toe, maar ook die naar bedrijfs- en werkruimte en voorzieningen zoals parkeerplek en opslag. Creatief omgaan met de ruimte die er is, is dus noodzakelijk. In Rotterdam Nesselande is er een bedrijf dat daar wel raad mee weet.

Ben je zelfstandig ondernemer en zoek je ruimte om materialen of goederen op te slaan of om je auto of werkbus te parkeren, dan kan een garage- of opslagbox uitkomst bieden. De keuze in aanbieders is groot, maar dat geldt ook voor de verschillen in prijs, voorwaarden en service.

Veilig en netjes

Bij Multibox in Nesselande kunnen bedrijven en particulieren een box huren of kopen. “Of je nou huurt of koopt, iedereen heeft zich te houden aan dezelfde regels”, zegt eigenaar Frits van Kleef. “Wij blijven altijd voor een deel eigenaar om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat alles netjes blijft. Voor mensen die een box gekocht hebben is het fijn om te weten dat het complex goed gecontroleerd wordt.”

Volledig scherm © Multibox Nesselande

Met de auto bereikbaar

Alle boxen zijn tot aan de deur met de auto bereikbaar. “En dat 24 uur per dag”, zegt Van Kleef. De boxen, variërend van twaalf tot zestig vierkante meter, zijn allen voorzien van – zelf af te sluiten – water en elektra. Betonnen muren zorgen voor een veilige en solide opslag. Laden en lossen verloopt makkelijk en efficiënt via grote overheaddeuren. Een belangrijk kenmerk van alle boxen is de hoogte van 3,90 meter. Van Kleef: “Er past dus met gemak een auto of werkbus in.”

Persoonlijke toegang

Volledig scherm © Multibox Nesselande Veiligheid staat bij het bedrijf hoog in het vaandel. Zo krijgt elke gebruiker een persoonlijke toegangspas voor zijn of haar box. Bovendien is elk complex uitgerust met geavanceerde camerasystemen. “We kunnen dus altijd zien wat er gebeurt en wie er toegang heeft gehad”, aldus Van Kleef.

Overdekt parkeren

Naast garage-/opslagboxen heeft Multibox in Rotterdam ook een automatisch en volledig overdekt parkeersysteem van zeven verdiepingen hoog. Gebruikers kunnen hier voor minimaal een jaar een parkeerplek huren. “Dit is vooral geschikt voor mensen die bijvoorbeeld een tweede auto hebben, maar een eigen garagebox te duur vinden”, zegt Van Kleef. Net als de boxen zijn ook de parkeerplekken 24 uur per dag bereikbaar en voorzien van camerabeveiliging. “Niemand anders dan alleen de gebruikers van het systeem kunnen erbij.”

Op zoek naar opslagruimte?

Multibox garageparken en stallingen heeft een ruime keuze aan garageboxen, opslagruimte, bedrijfsruimte en (camper)stallingen op diverse locaties. In Nesselande zijn nog een aantal boxen te huur. Bekijk hier de mogelijkheden.