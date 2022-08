Veilig graven om stroomstoringen te voorkomen

StedinIn Nederland is er 99,9% van de tijd gewoon stroom. Dit is heel veel. Zeker als je het vergelijkt met andere landen. Maar heel soms gaat er toch iets mis. Dan valt de stroom uit. Bijvoorbeeld als er bij graafwerkzaamheden een kabel wordt geraakt.

In Nederland wordt veel gebouwd en gegraven. Hierbij worden wel eens kabels beschadigd. Dat wordt graafschade genoemd. Xander Nijboer is storingsmonteur bij netbeheerder Stedin: “Ongeveer een kwart van alle storingen wordt veroorzaakt door graafschade. Als er veel stroom wordt gebruikt, worden kabels warm en zetten ze uit. In de avond of nacht koelen ze weer af en krimpen ze. Dan kan er, als een kabel kapot is, vocht bij komen. Dat veroorzaakt een storing.”

Storing opsporen

Is er sprake van een storing? Dan moet er eerst achterhaald worden waar het precies misgaat. Nijboer: “We gaan snel ter plaatse kijken. Eerst op tekeningen, om te zien waar alle kabels en stations liggen. Daarna maken we het gebied steeds kleiner door alle middenspanningsstations daar te checken.” In deze stations wordt elektriciteit teruggebracht naar de spanning die in woningen wordt gebruikt en vervolgens verdeeld in de wijk.

Probleem oplossen

Als een storing is opgespoord, schakelen monteurs de stroom om. Deze gaat dan tijdelijk via een andere weg. “Hoe lang het duurt voordat een storing verholpen is, is moeilijk te zeggen. Maar als het inderdaad een storing in de middenspanning is, duurt het meestal 60 tot 90 minuten tot mensen weer stroom hebben. We proberen storingen natuurlijk altijd zo snel mogelijk op te lossen”, legt Nijboer uit.

Help om storingen te voorkomen

Het allerbelangrijkst is natuurlijk om storingen te voorkomen. Daarom is iedereen die in de grond gaat werken wettelijk verplicht een Klic-melding te doen via klicmelding.nl. Je krijgt dan alle gegevens en tekeningen van het gebied die je nodig hebt om te voorkomen dat je een kabel raakt of kapot maakt tijdens bijvoorbeeld het heien of graven in je tuin.

Als netbeheerder van Utrecht, Zuid-Holland en Zeeland verzorgt Stedin het transport van gas en elektriciteit tussen de producent en de meterkast. Daarbij is Stedin ook betrokken bij het klaarmaken van ons energienetwerk voor de energietransitie. Daar komt nogal wat bij kijken. En het roept bij de gebruiker een reeks energievragen op. Op die vragen geeft Stedin graag antwoord.