Verborgen leed bij ouderen: praat erover

Gemeente Rotterdam / Zuiver GroupOngeveer één op de twintig ouderen in Rotterdam krijgt wel eens te maken met een onprettige situatie die zich vaak afspeelt achter de eigen voordeur. Zoals schelden, hardhandig vastpakken, verwaarlozing of misbruik van de pinpas. Door schaamte, van zowel het slachtoffer als de pleger, praten mensen niet graag over dit verborgen leed. Samen kunnen we hier iets aan doen.

Ouderenmishandeling

Zoals meestal het geval is bij huiselijk geweld, is de pleger vaak een bekende van het slachtoffer. Bij ouderenmishandeling is dat niet anders. “Vaak is er sprake vaneen zorgrelatie tussen het slachtoffer en de pleger, wat de oudere kwetsbaarder maakt”, zegt Shantie Singh, senior beleidsadviseur huiselijk geweld van de gemeente Rotterdam. “De afhankelijkheidspositie waarin ouderen zich bevinden maakt het moeilijk om zelf de mishandeling te melden. Omdat niemand aan de bel trekt blijft het leed verborgen.”

Huiselijk geweld

Dat we steeds langer zelfstandig kunnen blijven wonen is een positieve ontwikkeling. Maar uit onderzoeken blijkt dat eenzaamheid onder ouderen hierdoor toeneemt en steeds vaker een beroep wordt gedaan op zorg uit het eigen netwerk. En dat gaat niet altijd goed. “We zien met name financiële uitbuiting en ontspoorde mantelzorg toenemen”, legt Shantie uit. “Bijvoorbeeld een kleinzoon die bij het boodschappen doen de pinpas van opa ook gebruikt om zelf mee te shoppen. Of een dochter die de drukvan het zorgen niet meer aankan en haar moeder onbedoeld ruw behandelt of uitscheldt. Dit zijn allemaal vormen van huiselijk geweld.”

Ga het gesprek aan

Heb jij het vermoeden dat er bij een familielid, buurvrouw of vriendin ouderenmishandeling speelt? Ga het gesprek aan, toon interesse en vraag hoe het met iemand gaat, zegt Shantie. “Ook is het belangrijk om ouderen te wijzen op mogelijke gevaren. Maak duidelijke afspraken wie de financiën regelt als de oudere dat zelf niet meer kan, en bepaal samen grenzen als het gaat om mantelzorg. Het is belangrijk om er zo open mogelijk over te praten.”Binnen zorgorganisaties kunnen aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling eenadvies geven. Voor advies of eenmelding van ouderenmishandeling kun je ook terecht bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Kom in actie

Vertrouw je een situatie niet? Vermoed je iets, of heb je vragen over dit onderwerp? Wees alert, herken de signalen van ouderenmishandeling en ga het gesprek aan met je oma of opa, je oudere oom of bejaarde buurvrouw. Op deze website meer uitleg over het herkennen van ouderenmishandeling en tips om er iets aan te doen. Hier vind je ook verhalen van ouderen.

Bel voor advies of een melding naar Veilig Thuis. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week anoniem bereikbaar op nummer 0800 -20 00 of via de chat op veiligthuis.nl. Bel bij direct gevaar altijd 112.