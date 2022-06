Verdiepen in duurzaam beleggen: voor jezelf maar ook voor een betere wereld

Duurzaam leven

Druk om te vergroenen

Een betere wereld

Verantwoord omgaan met je geld

Maar beleggen kan best ingewikkeld zijn. In welke bedrijven kun je nou het beste beleggen? Hoe weet je of je niet per ongeluk in bedrijven belegt die slecht zijn voor de wereld? Bij a.s.r. vinden we het belangrijk dat je er op kunt vertrouwen dat we verantwoord omgaan met je geld. Dat het niet wordt belegd in wapens, steenkool en tabak. En bijvoorbeeld wel in bedrijven die actief willen bijdragen aan een beter klimaat. Zo gaat financieel rendement hand in hand met maatschappelijk rendement.