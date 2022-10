Vergeer Holland: kaasverwerking met passie bereid

Ideale omstandigheden

Vergeer Holland doet er alles aan om de kaas het naar de zin te maken. Dennis Vergeer, de derde generatie van het 88 jaar oude familiebedrijf die momenteel aan het roer staat, vertelt trots: “De luchtcirculatie in het kaaspakhuis is te vergelijken met Alpen-lucht, zo goed is het gezuiverd. De temperatuur is een stabiele dertien graden en de luchtvochtigheid 87 procent. We rijpen onze kazen op oude vurenhouten planken waarvan de jaarringen dicht op elkaar zitten. Zo kan het vocht niet in de plank trekken en krijg je dus lekker smeuïge kaas”.

Over smaak valt te twisten

Vergeer levert wereldwijd en ziet de smaak verschillen per land. “In Nederland eten we plakjes zonder korst, terwijl ze in Duitsland en Belgie de korst juist wel willen. Maar de smaak van Nederlanders is ook veranderd de afgelopen jaren. We eten nu kaas met minder zout en kleursel. Natuurlijker kaas dus, waar mijn opa en oma ooit mee begonnen”. Met het oog op de toekomst stimuleert Vergeer het personeel mee te denken, want het kan altijd beter. “Er heerst bij ons een gezellige informele sfeer. Ook al gaat er veel automatisch, ons personeel is onmisbaar omdat we met een natuurproduct werken. Daarbij waarderen we het als ons personeel meedenkt over nieuwe smaken, of hoe we het verwerkingsproces sneller of duurzamer kunnen maken. Samen zien en weten we meer”. Onderstaande video toont hoe een werkdag van een Operator eruitziet bij Vergeer.