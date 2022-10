Vergroot je kans op de arbeidsmarkt met het STAP-budget

IMK-OpleidingenIn de huidige tijd is het als werknemer of werkzoekende belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. De subsidie STimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP) van de Overheid kan hierbij helpen. Met een budget van duizend euro krijg je de kans op om- en bijscholing zodat jij kunt doorgroeien naar jouw droombaan.

Subsidie om door te leren

Doorleren, om- of bijscholen; het kan een volgende stap zijn in je carrière. Met de STAP-regeling volg je een opleiding die jou op weg helpt, tegen een sterk gereduceerde prijs. Duizend euro van het lesgeld wordt betaald door het Rijk. Het resterende bedrag leg je zelf bij. IMK Opleidingen, één van de trainingsbureaus waarbij je een opleiding met een STAP-budget kunt volgen, heeft een uitgebreid aanbod trainingen en opleidingen. ‘Wij richten ons op mensen die willen doorgroeien in hun baan’, zegt Ingrid Koek, trainer bij IMK Opleidingen. ‘Zoals een beveiliger die teamleider wil worden, een werkvoorbereider die graag opklimt tot projectleider of een secretaresse die HR-taken erbij krijgt.’

Doorgroeien naar je droombaan

Als je plezier in je werk wilt houden moet je in ontwikkeling blijven, aldus Ingrid. ‘Het mooie aan het STAP-budget is dat je zonder tussenkomst van een werkgever aan je toekomst kunt bouwen. Dat maakt je aantrekkelijk voor je huidige of nieuwe werkgever en geeft je het vertrouwen om voor die droombaan te gaan. Ook als je je wilt laten omscholen voor ander werk, zonder je werkgever daarbij te betrekken, kun je het via STAP zelf regelen.’

Volledig scherm © IMK Opleidingen

Toepassen op de werkvloer

Berat Gün volgde bij IMK Opleidingen de training Starten met leidinggeven. ‘Ik kreeg veel handvatten om de lesstof toe te passen in mijn werk’, vertelt hij. ‘Ook was het leuk om te leren in een andere omgeving: buiten het werkveld en met een enthousiaste trainer.’ Door de training Persoonlijke effectiviteit leerde cursist Paul Jongerius zichzelf beter kennen. ‘Ik zag mijn eigen tekortkomingen en leerde de ander beter te begrijpen. Hierdoor ontwikkel je samen een betere communicatie, wat mij helpt in mijn functie.’

Vandaag geleerd is morgen toegepast

MK Opleidingen begeleidt doorgroeiers stap voor stap: van de keuze voor de juiste training, tot het doen van de STAP-subsidieaanvraag. ‘We geven klassikale lessen en er is een online leeromgeving’, zegt Ingrid. Omdat alle deelnemers werken aan hun carrière, stimuleren zij elkaar en geven tips. ‘Samen intensief leren stimuleert en geeft zelfvertrouwen. Als de deelnemers na twee weken terugkomen voor de volgende trainingsdag, hoor ik vaak dat wat ze op dag één hebben geleerd al konden toepassen in hun werk.

In drie eenvoudige stappen kun je het STAP-budget aanvragen bij IMK Opleidingen.

Klik hier voor de voorwaarden. Neem gerust contact op om te bespreken wat voor jou de beste optie is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.