Vermaak voor na het fluitsignaal: 5 voetbaldocumentaires die je wilt zien

Openhartig over hartproblemen: Daley Blind: Nooit Meer Stilstaan

We trappen deze lijst af met een splinternieuwe, persoonlijke documentaire over onze Nederlandse trots: Daley Blind.

In deze tweedelige serie wordt Daley anderhalf jaar lang gevolgd nadat hij in december 2019 op het veld in de Johan Cruijff Arena een hartstilstand kreeg. Een gebeurtenis die een grote impact heeft op de voetbalcarrière van de Ajax-verdediger.

In de documentaire is hij openhartig over zijn zorgen en onzekerheden. Je kunt op de voet volgen wat deze enorme klap op fysiek en mentaal gebied voor Daley betekend heeft. Daarnaast komt ook zijn indrukwekkende carrière bij onder andere Ajax, Manchester en het Nederlands elftal aan bod. Te zien op Videoland.

De opkomst van een topclub: Barça Dreams

Welke voetballiefhebber is niet fan (geweest) van deze club of een van zijn spelers? In Barça Dreams wordt de opkomst van FC Barcelona – van een ambitieuze Catalaanse sportclub tot een van de meest succesvolle voetbalclubs ter wereld - vastgelegd.

Wat je onder andere kunt verwachten? Een reis naar het hart en de ziel van de club, de oorsprong van de vurige strijd El Clásico en het grote overwicht van de club in het Europese voetbal in de jaren 70, 80 en 90 van de vorige eeuw. Ook komen helden als Johan Cruijff, Pep Guardiola, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Pique en Lionel Messi uitgebreid aan bod en aan het woord. Te zien op Netflix.

Een inkijkje in het leven van de Portugese persoonlijkheid - Ronaldo

Je houdt van hem of je houdt niet van hem, maar het feit blijft dat hij een van de beste voetballers ter wereld én sterspeler van het Portugese team is: Christiano Ronaldo.

In de documentaire ‘Ronaldo’ geeft hij voor de allereerste keer een inkijk in zijn leven en zie je hem zoals hij echt is: als voetballer, vader, familiemens en vriend.

Deze documentaire, die verslag doet van twee jaar van Ronaldo’s leven, toont zijn afkomst en zijn pad in het voetbal. Van het moment waarop hij als jonge voetballer van Madeira naar Lissabon vloog om zijn grote droom te volgen, tot de grootse speler die hij geworden is. Te zien op Videoland.

Ervaringsverhalen van WK-winnaars - Becoming Champions

Volg je het WK op de voet en kun je er geen genoeg van krijgen? Dan is Becoming Champions echt een serie voor jou. Tot het WK van 2022 noteren we 21 wereldkampioenschappen, 77 teams, maar slechts 8 winnaars.

Voetbal is ’s werelds meest populaire sport en het WK is het grootste evenement. De winst betekent dat je naar huis gaat met de meest begeerde trofee in voetballand.

Deze serie vertelt de verhalen achter de sporters en de landen die het wereldkampioenschap voetbal ooit hebben gewonnen. Te zien op Netflix.

De veelbewogen geschiedenis van ’s werelds grootste voetbalbond - FIFA Uncovered

Dat de FIFA niet alleen maar rozengeur en maneschijn is, is de afgelopen tijd pijnlijk duidelijk geworden. In vier afleveringen van een uur neemt deze documentaire - geregisseerd door Daniel Gordon - je mee in de dubieuze omstandigheden die hebben geleid tot de organisatie van het WK in Qatar.

De serie laat zien hoe de corruptie binnen de voetbalbond gestaag toenam sinds 1974, toen João Havelange aan de macht kwam. Hij bouwde de FIFA uit van een eenvoudige voetbalfederatie tot een wereldwijde organisatie met miljarden inkomsten aan sponsorgeld.

Kortom, van machtsspelletjes tot mondiale politiek: de veelbewogen geschiedenis van de FIFA en alles wat ervoor nodig is om een WK te organiseren, worden hier onder de loep genomen. Te zien op Netflix.

