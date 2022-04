Vermogen opbouwen? Zo haal je meer uit je geld

RabobankWat doe je met je spaargeld? Beleggen, de kinderen een makkelijke start geven of toch het pensioen verder aanvullen? Dergelijke keuzes zijn van grote invloed op de toekomst en daar kun je best wat hulp bij gebruiken. Want vermogen opbouwen is belangrijk voor een financieel gezond leven, maar hoe doe je dat?

Het opbouwen van vermogen is er belangrijk voor je toekomst. Wanneer je voldoende buffer hebt opgebouwd, zijn er verschillende manieren om meer uit je geld te halen. Wil je bijvoorbeeld beleggen, investeren in een woning, of sparen met vaste rente? Ontdek welke manier het beste bij jou past.

Doe inspiratie op

Daarnaast is het goed om met elkaar te praten hierover. Hoe pakken vrienden en familie dit aan? Hierdoor krijg je veel meer inzicht, raak je geïnspireerd en kun je een concreet plan gaan maken.

Toch zegt zo’n 39 procent van de Nederlanders niet met vrienden en familie te praten over geldzaken. Dat blijkt uit een onderzoek van Rabobank, waar ruim 2700 mensen aan deelnamen. De meeste Nederlanders (83 procent) gaan wel met hun partner in gesprek gaan over geld, maar geldzaken buiten huis bespreken gebeurt veel minder. Zonde, want het biedt juist veel inzicht.

Ook als je financieel gezond bent

“Praten over de financiële situatie is typisch zo’n onderwerp waarmee, soms pijnlijk, duidelijk kan worden hoe je ervoor staat ten opzichte van de mensen om je heen”, legt Rabobank-econoom Carlijn Prins uit. “Ook financieel gezonde huishoudens ervaren schaamte wanneer wordt gesproken over geld.”

Leer van elkaar

Hoe begin je met praten over geldzaken? Rabobank zette hiervoor enkele tips op een rij. Zo kunnen senioren en jongeren bijvoorbeeld veel van elkaar leren als het gaat om geldzaken. Oudere generaties kunnen ervaringen delen uit hun financiële verleden. Hoe bouwden zij bijvoorbeeld vermogen op? Hoe regelden zij hun pensioen?

Jongeren kunnen op hun beurt laten zien hoe je gemakkelijk digitaal je financiën kan bijhouden, waardoor je een duidelijk overzicht krijgt van hoeveel je per maand uitgeeft en overhoudt. Wat je overhoudt, zou je kunnen sparen of beleggen om zo vermogen op te bouwen.

Maak een plan

“Praten over geld hoeft echt niet saai te zijn. Je creëert overzicht en kunt daardoor een plan bedenken om je dromen waar te maken”, zegt Prins. Denk jij bijvoorbeeld aan een huis kopen? Of eerder stoppen met werken, maar weet je niet waar je moet beginnen? Met deze wegwijzer zie je binnen twee minuten bij welke stap je kunt beginnen voor een financieel gezonder leven.

Heb je meer hulp nodig bij hoe je vermogen opbouwt? Dan is het goed om een financieel plan op te stellen. Met dit online stappenplan van Rabobank stel je eenvoudig een plan op vanaf jouw startpunt.