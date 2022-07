Vier je zomervakantie in het preHistorisch Dorp

preHistorisch DorpHet preHistorisch Dorp is hét openluchtmuseum van Eindhoven, gelegen in de groene Genneper Parken. Hier beleef je het verleden, van vroege prehistorie tot late middeleeuwen. Ideaal voor de zomervakantie!

Alleen maar kijken in eenmuseum? Bij het preHistorisch Dorp in Eindhoven in ieder geval zeker niet! Hier mag je zelf meedoen aan allerlei historische activiteiten én spelletjes uit het verleden spelen. Van boogschieten tot broodjes bakken op open vuur. Deze zomer mag je zelfs als een echte archeoloog aan de slag met de nieuwste archeologische technologieën. En dat allemaal in een buitenmuseum waar overal historische bewoners rondlopen.

Historische activiteiten

Volledig scherm Dagelijks vind je in het preHistorisch Dorp verschillende toffe historische activiteiten. Altijd al eens willen speerwerpen, boogschieten of kanovaren? Grijp dan juist deze zomervakantie je kans. Er zijn niet alleen verrassende activiteiten, je krijgt ook een gratis doe boekje met puzzels mee bij de ingang. Daarnaast kun je iedere dag een rondleiding volgen die wordt gegeven door een van de historische bewoners. Naast de rondleiding geven de bewoners ook verschillende workshops, en dat doen ze uiteraard geheel in stijl in de kleding van toen.

Nieuw: de ArcheoFactory

Volledig scherm Dit jaar bestaat het preHistorisch Dorp 40 jaar en daarom gaat het museum terug naar haar roots met een nieuwe tentoonstelling: de ArcheoFactory. De ArcheoFactory is een modern lab op het museumpark waarin je zelf mag ervaren wat er met de nieuwste technologieën over het verleden te ontdekken valt. Hoe gaat een archeoloog te werk? Hoe maak je een reconstructie van het verleden, zoals die in het museum te zien zijn? In dit moderne lab ontdek je alles over archeologie.

Educatief

Een bezoek aan het preHistorisch Dorp is niet alleen heel leuken actief, het is ook erg leerzaam. De historische bewoners leren je hoe we vroeger leefden. Soms zijn daarin paralellen te vinden met het leven van vandaag de dag, maar soms zie je juist enorme verschillen met nu. Bovendien mag je zelf bezigheden uit het verleden ervaren door het uitoefenen van oude ambachten. Na een bezoek aan dit museum heb je hoe dan ook iets nieuws geleerd.

Pret voor iedereen

Terwijl de kinderen zich uitleven op het klieven van hout of het malen van graan, kunnen ouders luisteren naar de bijzondere verhalen van de bewoners van het museum. En terwijl jij geniet van een welverdiend drankje en hapje op het terras van de middeleeuwse herberg, duiken de kinderen de zandbak in of gaan ze aan de slag met een gratis puzzelboekje.

De zomervakantie: het uitgelezen moment om er eens op uit te gaan met het gezin. En ver hoef je daarvoor niet te gaan: het preHistorisch Dorp ligt in Eindhoven, aan de Boutenslaan nabij het centrum. Het museum is t/m 4 september dagelijks geopend van 10:00tot 17:00 uur. Een kaartje voor het museum kost maar€ 11,50. Lees voor meer informatie verder op de website.