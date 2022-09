Vijf keer wandelen of fietsen langs steile kalkrotswanden en bijzondere kastelen in Zuid-Limburg

Trappen over de zeebodem

Volledig scherm © Visit Zuid Limburg Door te fietsen op vier aaneengeschakelde lussen van in totaal 117 kilometer verken je het oeroude krijttijdperk in één of meerdere dagen. Het is even doortrappen op de Zuid-Limburgse heuvels, maar je wordt beloond met schitterende uitzichten, wijngaarden en dramatisch oprijzende kalkwanden. Van het Plateau van Margraten tot de duizelingwekkend diepe groeves rondom het Belgische Riemst: deze Krijtfietsroute geeft je een kijkje het hart van het heuvelland kijken.

Krijt, mergel en kalk

In de zeven kilometer lange, uitdagende Krijtwandeling Sint-Pietersberg zie je hoe krijt, mergel en kalk een hoofdrol spelen in het Zuid-Limburgse landschap. Als bouwmateriaal, als bodem voor unieke flora en fauna of als werkverschaffing in groeves: het gesteente is onmogelijk weg te denken uit de heuvels en dalen. De route start in hartje Maastricht, maar al snel waan je je in een compleet andere wereld. De Sint-Pietersberg is een prachtig wandelgebied waar de rust neerdaalt. Wanneer je de ENCI-groeve bereikt zie je hoe kalk en de winning ervan het landschap beïnvloeden.

Buitenspelen

Tijdens de Kids Safari kun je met het hele gezin op zoek naar fossielen van miljoenen jaren oud. Speurend naar sporen van vossen en dassen leren kinderen op een laagdrempelige manier over de Zuid-Limburgse natuur. In elk jaargetijde is er wel iets moois te vinden: van vlinders en libelles tot kikkers. De natuur in het Land van Kalk (het bijzondere gebied van Kunradersteen) verbaast telkens weer, want ook hier laat de voormalige krijtzee sporen zien. Deze route wordt door een lokale ranger begeleid en is geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wandelen langs gangenstelsels

Valkenburg kleurt zachtgeel van de mergelwoningen, maar ook ondergronds is er van alles te vinden. Daar kronkelt namelijk een enorm gangenstelsel dat in honderden jaren grotendeels met handgereedschappen is uitgehakt door blokbrekers. Krijtwandeling Valkenburg aan de Geul heeft drie verschillende wandelroutes die je leiden langs zesenzestigmiljoen jaar geschiedenis. Veel van de groeves zijn inmiddels gesloten voor het publiek, maar in het voorbijgaan kun je genieten van de prachtige flora en fauna die hier hun thuis hebben gevonden.

Proef de streek

Volledig scherm © Visit Zuid Limburg Ben jij wel te porren voor een glas heerlijke streekwijn? Dan is de acht kilometer lange Wijn Safari echt iets voor jou. De glooiende hellingen en kalkgrond maken dit gebied uitermate geschikt voor wijnbouw. Hier wordt dan ook de ene prijswinnende streekwijn na de andere gemaakt. De wandeltocht start en eindigt bij Wijngoed Fromberg in Ubachsberg, waar je afsluit met een kleine wijnproeverij. Tijdens deze safari neemt de ranger je mee door een bijzonder natuurgebied, langs de Kunradersteengroeve en natuurlijk dwars door de wijngaard en kun je genieten van schitterende uitzichten onderweg.

