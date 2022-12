Vijf perfecte gadgetdeals voor onder de kerstboom

iRobot Roomba j7+ robotstofzuiger

Volledig scherm © Tweakers Partners

Leuk zo’n Kerst of Oud & Nieuw -feestje, maar het geeft altijd zo’n rommel. Gelukkig is daar de iRobot Roomba j7+ robotstofzuiger die je helpt om dennennaalden, verdwaalde borrelnootjes of confetti op te zuigen. De Roomba is slim: dankzij iRobot OS 5.0 stel je een Keep Out Zone in rondom je fraai opgetuigde boom zodat de robot er niet tegenaanstoot tijdens het schoonmaken. En terwijl jij met je gasten nog zit (na) te genieten van dat heerlijke avondmaal, is de Roomba j7+ alvast aan het werk in de keuken. Zo blijft alles ‘piek’fijn in orde en begin je het nieuwe jaar schoon en opgeruimd!

Bekijk de iRobot Roomba J7 hier.

Xiaomi Watch S1

Volledig scherm © Tweakers Partners

We kennen Xiaomi natuurlijk van haar smartphones maar ook op andere vlakken is de techreus bij de tijd. Dankzij met de hand afgewerkt design en groot 1,43 AMOLED display combineert de Watch S1 stijl en functionaliteit. Door de vele sensoren meet deze smartwatch nauwkeurig je gezondheid met onder andere stressdetectie, hartslagmonitoring en zuurstofgehalte. En met 117 fitnessmodi ben je wel even zoet. Tijdens zwemmen hoef je hem niet af te doen, want het horloge is tot 50 meter waterbestendig. En ga je naar een chique (kerst)diner? Dan kies je een passende watchface.

Bestel de Xiaomi Watch S1 hier.

CORSAIR HS55 WIRELESS CORE Gaming Headset

Volledig scherm © Tweakers Partners

Met de kerstvakantie in zicht heb je vast wat meer tijd over om lekker te gamen. De CORSAIR HS55 WIRELESS CORE Gaming Headset is je ideale speelmaatje zonder dat de rest van het huis meegeniet. Dankzij low-latency 2.4GHz draadloze audio kun je comfortabel gamen zonder dat er vertraging optreedt van ingame geluid en communicatie met je teammaten. De omni-directionele microfoon vangt je stem namelijk kristalhelder en duidelijk op, met een handige flip-to-mute functie. De speciaal afgestemde 50mm neodymium drivers leveren geweldige geluidskwaliteit overall.

Deze gaming koptelefoon draag je bovendien gemakkelijk uren achtereen: zachte oorkussens van geheugenschuim zorgen voor een comfortabele pasvorm en de lichtgewicht constructie drukt niet op je hoofd. Voor het geld hoef je het in ieder geval niet te laten: de HS55 WIRELESS CORE kost 79 euro voor de rest van het jaar.

Bekijk de Corsair HS55 Wireless Core hier.

Kobo Clara 2E

Volledig scherm © Tweakers Partners

De Kobo Clara 2E is een nieuwe milieubewustere eReader gemaakt met 85 procent gerecycled plastic. Op het ontspiegelde HD E-Ink aanraakscherm lees je wekenlang e-books en audiobooks luisteren zonder opladen. Tijdens de donkere dagen lees je comfortabel dankzij de donkere leesmodus en ingebouwde ComfortLight PRO achtergrondverlichting. E-books verslinden tot in de late uurtjes? De ingebouwde blauwlichtreductie stemt de kleurtemperatuur automatisch af op het moment van de dag. Zo wordt je slaapritme niet verstoord. Lekker lezen onder de kerstboom dus. Of in bad natuurlijk, want de Clara 2E is ook nog eens waterbestendig (IPX8).

Koop de Kobo Clara 2E hier.

FRITZ!Repeater 1200 AX

Volledig scherm © Tweakers Partners

Nu we steeds meer slimme apparaten in huis hebben, is een goede internetverbinding overal in huis geen overbodige luxe. Met de FRITZ!Repeater 1200 AX breid je snel en eenvoudig je bestaande wifinetwerk uit. Deze krachtcentrale met antennes voor 2,4 en 5 GHz-band haalt snelheden tot 2400 Mbit/s. Dat betekent simpelweg dat streamen, thuiswerken, online vergaderen, gamen en nog veel meer allemaal snel en soepel gaat. In combinatie met een FRITZ!Box modemrouter creëer je zelfs een zogenaamd Mesh-netwerk zodat je overal in huis, tot in het verste hoekje geniet van een stabiel, draadloos netwerk. De Repeater is bovendien energiezuinig, zowel tijdens gebruik als in de stand-by modus.

Schaf de FRITZ!Repeater 1200 AX hier aan.