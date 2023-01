Vijf tips voor een warm huis en lagere energiekosten

Een woning zonder isolatie verliest veel warmte via de ramen, de muren, de vloer en het dak. Met goede isolatie ben je één stap dichterbij een klimaatneutraal huis. Door je woning te isoleren bespaar je aanzienlijk op gasverbruik en zorg je zo voor minder CO2-uitstoot. Goed voor de portemonnee en voor het klimaat.

1. Controleer ramen en gordijnen

Sommige manieren van isoleren liggen binnen handbereik. Bij het raam bijvoorbeeld. Warmte ontsnapt er door kieren en gaten. Het loont daarom om gordijnen op te hangen en om ze ‘s avonds en ‘s nachts te sluiten, ook in ruimtes waar je niet bent. Daardoor kan de verwarming misschien wel een graadje lager.

Hang gordijnen of andere raambekleding niet voor de verwarming, want dan blijft de warmte achter de gordijnen en kan zich niet verspreiden door de kamer. Let ook op het materiaal: vooral dubbele plisségordijnen met een speciale aluminiumcoating aan de binnenkant isoleren goed, volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

Heb je nog enkel glas? Dubbelglas is een goede investering om te besparen. Is dat geen optie, dan kun je kozijnfolie aanbrengen op de kozijnen zodat de warmte binnen blijft.

2. Spoor warmtelekken op

Veel huizen hebben plekken waar het tocht. Dat is niet alleen onbehaaglijk, maar dit zijn ook regelrechte warmtelekken. Bekende plekken zijn de brievenbus, deuren en ramen. Gelukkig kun je daar makkelijk iets tegen doen. Het plaatsen van een brievenbusborstel is een voorbeeld. Of gebruik een deurdranger, zodat de deur vanzelf dichtvalt.

Wist je ook dat warmte snel verdwijnt via het kruipluik, de meterkast en de onderkant van de keukenkastjes? Door naden en kieren te dichten blijft het warm in huis volgens Milieu Centraal.

3. Controleer de cv-leidingen

Ga je zelf aan de slag met isoleren, dan is het dus slim om na te gaan waar warmte verloren gaat. Weleens aan de cv-leidingen gedacht? Zeker in koude ruimtes verliezen ze veel warmte. Zonde, en gemakkelijk te verhelpen.

Leidingen isoleren doe je relatief eenvoudig zelf met buisisolatie van de doe-het-zelfzaak. Let op: plaats alleen buisisolatie in koude ruimtes waar de warmte niet naartoe hoeft, zoals de gangkast. En laat de leidingen in woonkamer of badkamer juist vrij; dat scheelt weer stoken in die ruimtes.

Heb je de smaak te pakken? Je kunt radiatorfolie plaatsen achter de verwarming. Dit voorkomt warmteverlies via de muur of het raam.

4. De oplossing voor een koude vloer

Ben je klaar voor een grotere stap, dan is vloerisolatie een goede optie. Hierbij wordt isolatiemateriaal via de kruipruimte aangebracht onder de vloer. Het resultaat: minder warmteverlies, een warmere vloer en daardoor een lager energieverbruik en warme voeten.

Soms is vloerisolatie niet mogelijk omdat er te weinig ruimte is in de kruipruimte. Dan is bodemisolatie een optie. Hierbij wordt isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte gelegd. Klinkt als een flinke ingreep? Dat valt best mee. Vaak is de klus binnen één dag geklaard.

5. Pak de muren aan

Spouwmuurisolatie draagt bij aan een warmer huis in de winter en zorgt voor een koelere woning in de zomer. De spouw is de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur en wordt geïsoleerd vanaf de buitenkant. Geen rommel in huis dus. Voor een grote verbouwing hoef je ook niet bang te zijn. Meestal nemen de werkzaamheden een dag in beslag.

Subsidiemogelijkheden

Goed nieuws: de overheid verstrekt subsidie voor vloer-, bodem- en spouwmuur, - en glasisolatie. De subsidie op isolatie kan oplopen tot maar liefst dertig procent. Ook voor dakisolatie kun je een deel van de kosten terug krijgen en de isolatiewerkzaamheden zijn meestal binnen een dag klaar.

Klaar voor jouw volgende duurzame stap? Want iedere stap, groot of klein, maakt een verschil. Voor je portemonnee en het klimaat.

*Eneco biedt spouwmuur- vloer-, bodem-, dak- en glasisolatie en werkt hiervoor samen met een partner.

