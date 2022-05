Vijf vragen aan anti-inbraakexpert Coen: ‘Investering van paar tientjes kan al helpen om inbrekers een deurtje verder te doen kijken’

Welke vraag krijg jij als anti-inbraakexpert het vaakst op verjaardagen?

“Heel eerlijk: daartoe geef ik mensen amper de kans. Meestal heb ik hen daarvoor al van ongevraagd advies voorzien. Over de noodzaak van deurbeslag met cilindertrekbeveiliging bijvoorbeeld. Een metalen plaatje dat over het sleutelgat zit en er zo voor zorgt dat mogelijke indringers de cilinder niet uit het slot kunnen trekken.

Dit zogenoemde ‘kerntrekken’ is een populaire inbraaktechniek. Niet alleen omdat het bijzonder snel is, maar ook omdat het heel weinig geluid maakt. Binnen dertig seconden staan ze bij je binnen. Het enige wat ze ervoor nodig hebben: een geharde schroef, accuboormachine en een klauwhamer.

Kortom, zo’n beschermend plaatje, al vanaf zo’n 90 euro verkrijgbaar bij de bouwmarkt of slotenmaker, voorkomt een hoop ellende. Ook al vanwege de optische beveiliging die er vanuit gaat. Een beetje inbreker spot dit deurbeslag in één oogopslag en zal dan vaak een deurtje verder gaan.”

Wat moet je allemaal checken als je wilt weten of je huis inbraakproof is?

“Daarvoor moet je je huis eigenlijk eens door de ogen van een inbreker bekijken. Begin bij de achterdeur, die criminelen nog altijd het meest gebruiken om een woning binnen te komen. De tweede meest voorkomende inbraakplek is de voordeur. Daarna volgen openslaande ramen.

Zijn deze voorzien van gecertificeerde beveiligingsproducten? Dan zit je in principe goed. Maar uit onafhankelijk onderzoek dat de stichting Nationale Inbraakpreventie heeft laten uitvoeren, blijkt dat inbrekers nog steeds in miljoenen woningen vrij eenvoudig kunnen toeslaan.

Zo’n 30 procent van de ondervraagden gaf aan geen deurbeslag met cilinderbeveiliging te hebben aangebracht op de achterdeur. Voor de voordeur geldt dit voor 37 procent van de gevallen. En bijna 38 procent heeft openslaande ramen met raamboompjes die inbrekers eenvoudig met een grote schroevendraaier of koevoet kunnen forceren.”

Hoe help je met jouw kennis mensen vooruit te laten denken?

“Onder andere door de tips van Harm Alarm, het zwaailicht mannetje uit televisiespotjes over inbraakpreventie, te blijven herhalen. Ga je de deur uit, ook al is het maar voor even, draai deze dan op slot. Ga je deze zomer een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert. Laat koffiekopjes staan en zorg voor een bewoonde indruk door automatische aan- en uitspringende verlichting. En vraag je buren een extra oogje in het zeil te houden. Dan ga je een stuk relaxter op vakantie.

Een woninginbraak hakt er emotioneel flink in. Een groot deel van de slachtoffers voelt zich daarna niet langer veilig in huis. Zij slapen slecht en schrikken bij het minste of geringste wakker. Vooral als de inbreker zijn gang kon gaan, terwijl zij gewoon thuis waren. Een kwart van de mensen bij wie is ingebroken, heeft daar na een jaar of langer nog altijd last van.”

Voorkomen is ook hier dus beter dan genezen?

“Absoluut. Zo’n 80 procent van alle inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Het loont dus om je huis goed te beveiligen. Gelukkig doen veel mensen dit al, waardoor zij bijdragen aan het substantieel verlagen van het aantal inbraken en inbraakpogingen. Werd in 2012 bijna 92.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2021 was dit gedaald tot onder de 23.500. Een dalende trend die al voor corona is ingezet. Al heb je daar weinig aan wanneer juist jij degene bent van wie de laptop uit huis is gestolen met daarop al je familiefoto’s of je net afgeronde scriptie zonder back-up in de cloud.”

Wat is de beste tip die je tot slot nog kunt geven?

“Maak het inbrekers zo moeilijk mogelijk, maar overschat nooit je eigen beveiliging. Als ze willen, komen de echte profs overal binnen. Ook in mijn huis, wat ik zo’n beetje als Fort Knox beschermd heb. Maar voor de gemiddelde gelegenheidsdief geldt dat een goed slot of anti-inbraakstrip vaak al genoeg is om eieren voor hun geld te kiezen.

Aan goede inbraakpreventie hangt wel een prijskaartje. Tegelijkertijd geldt dat ook voor al die woonaccessoires en decoraties die we kopen om het huis gezelliger te maken. Gemiddeld spenderen huiseigenaren die een inbraak (of poging daartoe) hebben meegemaakt zo’n 650 euro aan preventie in en om het huis, waar ze jaarlijks een veelvoud daarvan uitgeven aan leuke sierartikelen. Inbraakbeveiliging is deels ook een kwestie van prioriteiten stellen: een paar spulletjes minder kopen om de mooie spullen die je al hebt te beschermen.”

