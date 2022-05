Vijf vragen aan duurzame aannemer Stefan: “Het liefst knappen we bouwvallen duurzaam op om ze weer terug te geven aan de woningmarkt.”

AegonStefan de Geus is beginnend aannemer. Hij heeft naast ambities ook idealen: hij wil bijdragen aan meer ‘ademende’, duurzame woningen. Tegelijk vindt hij het belangrijk dat mensen niet te veel gaan betalen voor hun energierekening. Vooruitdenken is ook: slimme vragen stellen over de mogelijkheden bij een verbouwing. “Pak het in een keer goed aan, zodat je de komende jaren nergens meer omkijken naar hebt.”

Welke vraag krijg je als aannemer het vaakst op verjaardagen?

“De meeste mensen willen weten waarmee ik nu weer bezig ben. Opdrachten bij particulieren hebben een gemiddelde looptijd van een paar weken. Maar wanneer mijn Pastgoed-compagnon Paul en ik een huis kopen, met als doel dit te renoveren en weer te verkopen, zijn we al gauw een paar maanden zoet.

‘Pandje flippen’ noemen ze dat in makelaarsjargon. Alleen gaan wij daar wel anders bij te werk dan huizenflippers die een pand enkel cosmetisch opknappen om daarna weer door te verkopen aan de hoogste bieder. Iets wat de afgelopen jaren, vanwege de oververhitte huizenmarkt, veelvuldig is gebeurd.

Wij pakken dit anders aan. Natuurlijk willen we geen verlies draaien, maar geld is niet de belangrijkste motivatie. Het liefst knappen we bouwvallen, die al langer op de woningmarkt worden aangeboden, zo duurzaam mogelijk op om weer terug te geven aan de woningmarkt.”

Wat zijn de voordelen van je huis verbouwen en verduurzamen?

“Een huis goed isoleren of alvast voorbereiden of uitrusten voor een aardgasvrije toekomst, is verstandig. Je ziet het er misschien niet 1-2-3 aan af, maar het levert wel degelijk meer op dan de inmiddels standaard zwarte, stalen binnendeuren en gepimpte kranen die je in veel woningen terugziet.

Ingrepen dus die je niet met het blote oog ziet, maar die je wel voelt in je portemonnee. Met het verbeteren van het energielabel van een woning verlaag je niet alleen de energierekening. Je verhoogt tegelijk de woningwaarde en het woongenot. Als je daarnaast tevens investeert in goede ventilatie, is het ook beduidend beter voor het leefklimaat en je gezondheid.”

Hoe help je met jouw kennis mensen vooruit te laten denken?

“Voorheen werkte ik voor het bankwezen, waar ik dag in, dag uit cijfers interpreteerde. Zo kon ik precies zien waarom het ene bedrijf wel, en het andere niet floreerde. Ik werd er alleen niet gelukkig van. Liever werk ik met mijn handen. Maar rekenen kan ik alsnog als de beste. Ik gebruik die kennis nu om woningen zo duurzaam en voordelig om te katten. Overigens niet om altijd een 10 af te leveren als blijkt dat een 9 bijna net zo goed is, maar dan vele malen goedkoper.”

Welke slimme keuzes maak of maakte je zelf voor je huis?

“Mijn huidige carrière als aannemer begon met de verbouwing van mijn eigen eerste appartement in Utrecht Tuindorp. Een wijk die wordt gekenmerkt door veel vooroorlogse jaren ‘30 woningen. Heerlijk ruim en solide gebouwd. Behalve dat ze qua isolatie helaas zo lek zijn als een mandje.

Dat huis heb ik gestript tot op het casco, vervolgens heb ik het volledig geïsoleerd en vijf jaar later met een mooie winst verkocht. Mede dankzij de overwaarde kon ik daarna een groter pand in de Utrechtse binnenstad kopen, waarmee ik hetzelfde deed.

Een pand binnen beschermd stadsgezicht, waardoor onder andere het plaatsen van een warmtepomp niet is toegestaan. Maar alsnog heb ik daartoe alle voorbereidingen getroffen. Mocht de regelgeving veranderen, dan hoef ik later geen muurtjes meer te slopen. Dan is het simpelweg een kwestie van plug-and-play.”

Wat is de beste tip die je tot slot nog kunt geven?

“Niet alleen huizen zijn momenteel ontzettend duur, ook verbouwen is duur. Want geld lenen is spotgoedkoop, waardoor iedereen aan het verbouwen slaat. Zie dus maar eens een aannemer te krijgen. Wil je daar niet op wachten? Dan kun je ook zelf veel doen. Op YouTube vind je allerlei how to-filmpjes om zelf aan de slag te gaan.

Maar houdt het dan alsjeblieft niet alleen bij het isoleren van je huis. Het afvoeren van vochtige, vervuilde lucht én het weer aanvoeren van schone, droge lucht, is net zo belangrijk. Als dit niet gebeurt, kun je last krijgen van schimmelplekken, vochtproblemen en gezondheidsklachten. En zorg dat wat je doet minstens twintig jaar mee kan. Dan heb je de komende jaren nergens omkijken meer naar.”

