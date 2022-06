Vijf vragen aan hypotheekadviseur Peter: ‘Betaal alleen wat je comfortabel kunt missen’

AegonDe historisch lage hypotheekrente waar makelaars jaren mee schermden, begint langzaam te stijgen. Maar de huizenprijzen zijn nog altijd ongekend hoog. Vooruitdenken is dus ook: slimme vragen stellen over de mogelijkheden van je hypotheek. Iets waar je in deze rare tijden volgens financieel adviseur Peter Potters niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. “Weten is winnen.”

Welke vraag krijg je als financieel adviseur het vaakst op verjaardagen?

“Starters vragen zich vaak af of ze überhaupt nog kúnnen kopen. Mensen die al een koophuis hebben en de woningwaarde de afgelopen jaren zagen verdubbelen of zelfs verdriedubbelen, hebben weer andere dilemma’s. Zij vragen zich af hoe zij hun overwaarde het best kunnen benutten: verkopen of verbouwen?

En iedereen lijkt daarin haast te hebben. De starters nog het meeste. Nog altijd wordt er over de hele linie fors overboden en zijn huizen schaars. Daarnaast wordt de huizengekte verder aangejaagd door de langzaam stijgende hypotheekrente. Woningzoekenden merken dat zij dit jaar vele duizenden euro’s minder kunnen lenen dan het jaar ervoor. En dat maakt nerveus.”

Mijn advies aan hen en anderen: staar je niet blind op wat je kunt lenen, maar kijk liever naar wat je wilt betalen. Ben je een type dat graag twee keer per jaar naar Verweggistan op vakantie gaat, dan wil je je woonlasten een beetje begrenzen. Ben je oké met een weekje Texel, dan kun je wellicht iets hogere maandlasten aan.”

Hoe kun je de overwaarde van je huis benutten om te verduurzamen of te verbouwen?

“Dat kan op allerlei manieren, met of zonder tussenkomst van een notaris. Heb je al een deel van je hypotheek afgelost? En is het bedrag in je hypotheekakte een stuk lager dan je openstaande hypotheek? Dan kun je je hypotheek bij je geldverstrekker verhogen, zonder dat je daarvoor naar de notaris hoeft.

Dit noemen we ‘onderhands verhogen’. Het geld wat je extra leent gaat meestal in een bouwdepot. Hiermee betaal je de reguliere (ver)bouwkosten van je huis. Zoals een nieuwe keuken of badkamer, een uitbouw of dakkapel. Let wel: een hypotheek met bouwdepot mag maximaal 100 procent van de woningwaarde ná verbouwing zijn.

Ga je energiezuinig verbouwen? Dan mag je momenteel 106 procent van de woningwaarde ná verbouwing lenen, welke vooraf door een taxateur wordt bepaald. Maximaal gaat het hier om een extra hypotheekruimte van negenduizend euro voor energiebesparende maatregelen. Een bedrag wat in de regel genoeg is voor spouwmuurisolatie, HR++ glas en/of andere energiebesparende maatregelen.”

Kun je nog evenveel lenen als voorheen?

“Dat is inderdaad een ‘dingetje’. De kans is namelijk aanzienlijk dat veel mensen de hypotheek die hen eerder gegund is, momenteel niet meer krijgen. Voor huiseigenaren die hun ‘historisch lage’ hypotheekrente voor twintig tot dertig jaar hebben vastgezet, is dat zo’n probleem niet. Hun resterende hypotheekschuld is op den duur mogelijk zo laag, dat deze zelfs tegen een hogere rente nog prima betaalbaar blijft.

Mensen met een kortere rentevaste periode hebben daar mogelijk een probleem. Al draagt de markt ook hun oplossingen aan. Bijvoorbeeld door ieder jaar opnieuw, tegen de meest gunstige rente, een nieuwe hypotheek af te sluiten. Al hebben veel mensen daar simpelweg geen zin in. Zij willen gewoon weten: dít zijn de komende tien, twintig tot dertig jaar mijn vaste lasten en verder geen gedoe.”

Hoe help je met jouw kennis mensen vooruit te denken?

“Allereerst: let op je energielabel. Koop je een woning met een geldig geregistreerd energielabel B of hoger? Dan krijg je mogelijk korting op jouw hypotheekrente. Zo profiteer je elke maand van financieel voordeel op de maandlasten. En verder: of je nu op één, twee of tien inkomens een hypotheek afsluit; kijk naar wat je kunt betalen. Lekker leven is belangrijker dan je iedere maand zorgen maken of je de rekeningen nog wel kunt betalen.”

Wat is de beste tip die je tot slot nog kunt geven?

“Een tip voor starters dan vooral: geloof niet langer in het ‘sprookje’ van een tussenwoning die je na een aantal jaar met dikke winst kunt verkopen. In die markt leven we niet meer. Koop liever een huis waarin je jezelf, samen met je partner of mogelijk uitdijende gezin, daadwerkelijk oud ziet worden. Nu al zijn veel mensen een groot deel van hun maandinkomen kwijt aan alle vaste lasten. Kortom, zorg dat je fijn kunt wonen met betaalbare woonlasten.”

