Vijf vragen aan schadehersteller Robert: ‘Repareren is voordeliger en sneller dan vervangen’

AegonVolgens Robert de Keijzer van Novanet, het grootste reparatiebedrijf van de Benelux, is het belangrijk dat we duurzaam omgaan met onze grondstoffen.Dat kan door schades, waar mogelijk, ‘slim’ te herstellen. Bijvoorbeeld door alleen het deel op het aanrechtblad te repareren waar de kras zich bevindt, in plaats van het hele keukenblok te herstellen. Kortom, ga voor maatwerk. Dat is goedkoper, sneller en levert klanten minder overlast en rommel op dan een hele verbouwing.

Welke vraag krijg je het vaakst op verjaardagen?

“Als mensen vragen hebben, gaat het vaak over wat er zoal mis kan gaan in en om het huis. Van alles natuurlijk, maar nu bijvoorbeeld met het mooie weer, zien we weer veel barbecue ongelukjes. Mensen die de nog smeulende kooltjes in de prullenbak gooien of de gasheater te dicht tegen hun kunststof kozijnen aanzetten. Geheid brandschade. Denk hierbij aan de prullenbak die in de fik gaat of het kozijn dat smelt door de hitte. Dat betekent voor ons weer werk.

Met kerst zijn het de gourmetstellen die voor schade zorgen. Rond Valentijnsdag de waxinelichtjes die mensen, heel romantisch, op de badrand zetten en daar een kring in branden. En dan heb je ook nog de ‘reguliere’ schadegevallen. Denk aan inbraakschade aan kunststof en aluminium raamkozijnen, water- en brandschade aan keukens, deuken en butsen in vloeren, deuren en vensterbanken, en gaten en scheuren in douches en ligbaden.”

Wat is het voordeel van duurzaam herstellen?

“Duurzaam repareren is per definitie voordeliger dan vervangen. Maar het is ook sneller en je hebt er minder gedoe van. Een nieuw kozijn heeft een gemiddelde levertijd van drie maanden. Maar wanneer-ie ter plaatse gerepareerd kan worden, kan de schade binnen een dag zijn weggepoetst. Dat doen we met onze spotrepair methode. Zo repareren we slim oppervlakkige beschadigingen en behouden we de originele uitstraling.

Zo nodig kunnen we in onze werkplaats zelfs allerlei materialen namaken. Denk bijvoorbeeld aan keukenfrontjes die al lang niet leverbaar meer zijn. Wat dat betreft, zijn onze schade-experts echte kunstenaars. Professionals die een beschadigd aanrechtblad, gebutste visgraatvloer of opengebroken raam binnen een mum van tijd weer picobello in orde maken.

Puntje van aandacht alleen: onze herstelmeesters kunnen veel, maar het zijn geen tovenaars. Ergens ligt een grens. Belangrijk is dat je bijtijds aan de bel trekt. Een kleine beschadiging onbehandeld laten, kan uiteindelijk leiden tot onherstelbare schade. Lees: een buts in een aanrechtblad. Laat je deze onbehandeld, dan is de kans groot dat er vocht intrekt. Hierdoor kan de beschadiging zo groot worden dat het uiteindelijk niet meer te herstellen is. Het enige waar je dan van op aan kunt, is dat herstel gierend duur wordt.”

Wat moet je doen om een schade duurzaam te laten herstellen?

“Zolang je goed verzekerd bent, hoef je eigenlijk alleen maar je verzekeraar te bellen. Wij werken met alle verzekeraars samen. Zodra je een schade bij Aegon opgeeft en de schade naar ons wordt doorgezet, kun je binnen een paar uur een reactie terug verwachten. Vervolgens schatten wij aan de hand van foto’s of een persoonlijk bezoek, de herstelwerkzaamheden in. Daarna gaat een van onze zeventig medewerkers bij jou thuis aan de slag om de schade weer als nieuw te herstellen.”

Hoe help je met jouw kennis mensen vooruit te laten denken?

“Dat is moeilijk, omdat de meeste schades ‘zomaar’ ontstaan. Je kiest er immers niet voor om een beeld van zijn sokkel te stoten dat een gat slaat in je net gegoten vloer. In die zin zijn wij een bedrijf dat mensen eigenlijk niet wíllen kennen. Als we over de vloer komen, is er meestal iets naars gebeurd. Maar als wij eenmaal zijn langs geweest, zijn de mensen ons zeer dankbaar en aangenaam verrast over het herstelresultaat.

Denk aan inbraken, waar ook altijd emotie bij komt kijken. Mensen voelen zich aangetast in hun veiligheid en willen het liefst geen dag langer dan nodig tegen de daardoor ontstane schade aankijken. Tegelijk zijn dat de enige schadegevallen die je nog enigszins kunt voorkomen. Puur door aan de tips uit de campagne preventie woninginbraak van de Rijksoverheid gehoor te geven. Oftewel: laat een lichtje aan, doe ramen dicht en draai deuren op slot.”

Wat is de beste tip die je tot slot nog kunt geven?

“Tsja, dan kan ik dingen zeggen als: raak niet in paniek als de vlam in de pan slaat. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op zo’n moment schrik je gewoon en maak je niet altijd de beste keuze. In plaats daarvan heb ik daarom een tip voor voetbalsupporters en andere liefhebbers van vuurwerk of vreugdevuren: denk aan je buren. De vonkenregen die daarvan neerdaalt en de schade die het aan kozijnen van omwonenden veroorzaakt, is misschien wel een van de grootste te voorkomen schade die er is.”

