Vijf vragen aan verduurzamingsexpert Aroen Bechan: ‘Isoleren levert je meer geld op dan sparen’

AegonDe gas- en energieprijzen rijzen de pan uit. Koken, douchen en je huis verwarmen was nog nooit zo duur als nu. Veel mensen zetten daarom de thermostaat standaard een graadje lager dan zij gewend zijn. Maar de echte besparing schuilt ‘m volgens verduurzamingsexpert Aroen Bechan in isolatie, dubbel- of driedubbelglas, zonnepanelen of de aanschaf van een warmtepomp. Oftewel, vooruitdenken is ook: slimme vragen stellen over de mogelijkheden van verduurzamen.