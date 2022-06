Vitaliteit en teamgevoel staan voorop bij Dienst Justitiële Inrichtingen

Dienst Justitiële InrichtingenMike (30) is PIW’er in het dagelijks leven: penitentiair inrichtingswerker bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Hij draait mee in de activiteiten van ‘zijn’ groep gedetineerden die verblijven in de PI Krimpen aan de IJssel. Dat betekent mentorschap van een aantal gedetineerden, ze begeleiden en motiveren naar goed gedrag, maar ook bij de recreatie, naar de bibliotheek en helpen bij het koken. De dagen bij DJI zijn erg afwisselend. Om zijn werk goed uit te kunnen voeren, moet Mike in topvorm zijn. Zo ziet dat er in het dagelijkse leven uit.