Vitamine-infuus steeds populairder: dit wil je erover weten

Robert Logger, medisch directeur en Infusion arts bij Infusion Clinics, vertelt over de unieke aanpak: “Wij helpen cliënten om op relatief snelle wijze hun immuunsysteem te ondersteunen met aanvullend een lifestyle advies. Blijkt uit het bloedonderzoek dat de cliënt niet gebaat is bij zo’n vitamine-boost? Dan raden we dit af en adviseren we een andere behandeling die mogelijk wel helpt om de klachten te verminderen of weg te nemen. Denk aan behandeling voor vetreductie, personal training, mentale coaching of een dieet.”