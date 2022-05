Vochtproblemen? Krijg nu een gratis analyse

Murprotec NederlandLoslatend stucwerk of schimmelplekken in huis door optrekkend vocht. Het ziet er smerig uit, is slecht voor je gezondheid en zorgt voor een hoger energieverbruik. Hoe kan je dit verhelpen zonder rigoureuze verbouwing? Het antwoord op deze vraag is Murprotec. Zij rekenen af met vocht in jouw woning en daar is geen hak-en breekwerk voor nodig.

Optrekkend vocht is een veelvoorkomend probleem, vooral bij woningen uit de vorige eeuw. In die periode werd er nog op een andere manier gebouwd, waardoor het vocht uit de grond door de muren naar boven kan trekken. Dat zorgt ervoor dat het behang los komt te zitten, stucwerk langzaam begint los te laten en in het slechtste geval verschijnen er smerige schimmelplekken op de wanden. Door al dat vocht in huis heb je meer energie nodig om je woning te verwarmen en schimmels kunnen zorgen voor ademhalingsproblemen en vermoeidheidsklachten. Het is dus niet zozeer de vraag óf je iets aan de vochtproblemen laat doen, maar wanneer en hoe.

De oplossing voor vochtproblemen in huis

De traditionele aanpak zorgt voor behoorlijk wat overlast en gaat gepaard met stof en troep, maar Murprotec heeft een methode ontwikkeld die een stuk minder ingrijpend is en tegelijkertijd gegarandeerd het probleem oplost. En dan bedoelen we ook echt gegarandeerd, want je krijgt maar liefst dertig jaar garantie op de behandeling.

Gratis analyse

Voordat Murprotec aan de slag gaat, komt er eerst een vochtexpert op bezoek. Met diverse meetapparatuur wordt er onderzocht of het vochtprobleem in jouw woning wordt veroorzaakt door optrekkend vocht, doorslaand vocht of condensatie. Elk vochtprobleem heeft een eigen aanpak nodig en Murprotec heeft de expertise in huis voor al deze problemen. Na het bezoek van de expert wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit is allemaal volledig kosteloos!

Behandeling van het vochtprobleem

In het geval van optrekkend vocht worden er vlak boven het vloeroppervlak gaatjes in de muur geboord. Via deze openingen injecteren de vochtexperts de muren met GOM, een organisch solvent. Dit middel wordt geabsorbeerd door de muren waardoor er een waterkerende laag ontstaat. Daarna moet de tijd zijn werk doen. De muur heeft ongeveer zes tot twaalf maanden nodig om volledig uit te drogen. Na afloop van de droogtijd wordt er getest of de behandeling is geslaagd en wanneer de muur helemaal droog is krijg je een garantiecertificaat en advies over de afwerking van de muur.

Het garantiecertificaat geeft recht op maar liefst dertig jaar garantie. En ja, dat is een lange periode en in die tijd kan er van alles gebeuren, maar deze garantie is ondergebracht bij een externe verzekeringsmaatschappij, waardoor jij de zekerheid hebt dat je nog steeds een beroep kunt doen op de garantietermijn, zelfs als het bedrijf Murprotec niet meer zou bestaan. Die kans is trouwens minimaal, want Murprotec bestaat al sinds 1954 en zorgt dus al bijna zeventig jaar voor definitieve vochtbestrijding.

Meer weten? Kijk op de website of neem direct contact op via 0800-68 777 68 voor een gratis analyse van jouw lucht-, vocht-of schimmelprobleem.