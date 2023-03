Voel je thuis in Denemarken

Visit DenmarkJe echt thuis voelen in Denemarken? Boek een vakantiehuis tussen de grazige weilanden in het binnenland of met uitzicht op zee. Vanuit jouw drømmehus kan je Deense ontdekkingstocht in de (mei)vakantie beginnen.

Kilometerslange wandelingen in de natuur met op elke hoek een nieuw wonder. Cultuur snuiven, zwemmen en lunchen met smørrebrød. Hoe lekker is het als je na een dag vol avontuur neerdwarrelt in je eigen huis? Met grote ramen, een luxe keuken en het kenmerkende Scandinavische interieur. Houtkachel aan, wijntje erbij en plannen maken voor de volgende fijne dag. Zie jij het voor je?

Volledig scherm Gezellig samen spelletjes spelen. Vakantiehuis in Noord-Jutland © Niclas Jessen

Wat zijn jouw wensen?

Kunstenaars en de bourgeoisie uit Kopenhagen lieten al in de tweede helft van de 19e eeuw vakantiehuisjes bouwen. In de 20e eeuw volgden Denen uit alle rangen en standen dit voorbeeld. Anno nu hebben 200.000 Denen een eigen vakantiehuisje. Maar liefst 45.000 particuliere Deense vakantiehuizen worden verhuurd. De keuze is dus reuze.

Maar wat kies je? Een pastelkleurig huisje, van hout of steen, met een rieten dak of een bungalow? Met tuin, houtkachel of sauna? Vakantiehuizen zijn er in alle soorten en maten. De meeste verhuurders hebben handige filters waarmee je al je wensen kunt aanvinken.

Waar wil je wonen op vakantie?

Ook niet onbelangrijk: waar wil je dat jouw vakantiehuis ligt? In het glooiende Deense landschap heb je kilometers strand, ruige kliffen, eindeloze bossen en lieflijke binnenlanden. Het goede nieuws is dat of je nou in Jutland, Funen of Seeland zoekt: in alle regio’s staan bijzondere vakantiehuisjes. En ze liggen op de mooiste plekjes. Vaak zijn ze ruim van opzet binnen, maar ook buiten met een grote tuin.

Starten met de voorpret

Als je je droom vakantiehuis gevonden hebt, is het tijd voor voorpret. Welke wonderen ga je ontdekken? De eindeloze stranden, ruige kliffen, kastelen en landhuizen, uitgestrekte bossen en 444 eilanden. Denemarken is pure magie.

Jij wordt je eigen ontdekkingsreiziger. Leef het Deense leven met volle teugen.

Dit zijn de voordelen van een Deens vakantiehuis op een rij:

- Je eigen Deense huis is vakantie vieren met luxe en comfort van thuis.

- Deense vakantiehuisjes liggen op de mooiste plekken. Rust en stilte gegarandeerd.

- Elk vakantiehuis is uniek. Ze zijn vaak gebouwd van natuurlijke materialen, zoals hout en riet met aandacht voor duurzaamheid.

- Ze zijn betaalbaar, zeker buiten het hoogseizoen.

- Gezinnen zijn welkom. De huizen zijn erop ingericht.

- Vier je vakantie met familie of vrienden? Een extra groot huis behoort ook tot de mogelijkheden.

- Leven als een local: in een smaakvolle, moderne Deense sfeer.

- Je boekt een huis voor elk seizoen. Verwarming is aanwezig.

Op deze website vind je alle mooie huurhuizen op een rij.

