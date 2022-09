‘Voor oncologiepatiënt met chemotherapie, geeft digitale begeleiding op afstand vertrouwen’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Consultatief palliatief oncologieverpleegkundige Suzanne Bot © Franciscus Gasthuis & Vlietland Voor oncologiepatiënten die chemotherapie krijgen, is zorgbegeleiding op afstand een uitkomst. Zo kan een deel van de begeleiding plaatsvinden in de eigen veilige en vertrouwde omgeving. Dit doet Franciscus met het thuismeetprogramma Onco-Connect, als 2e ziekenhuis in Nederland. Met de app kunnen oncologiepatiënten altijd en overal informatie over hun ziekte opzoeken, klachten doorgeven aan de oncologieverpleegkundige en in contact komen met het Franciscus Oncologiecentrum in Schiedam.

Digitaal als het kan, in het ziekenhuis als het moet

Suzanne Bot is consultatief palliatief oncologieverpleegkundige. In haar werk begeleidt zij patiënten die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden, tot aan het moment dat er geen behandeling meer mogelijk is. Ook heeft zij meegewerkt aan de introductie van Onco-Connect in Franciscus. ‘Het is een app die wij doorontwikkeld hebben om het ziekenhuis en de patiënt dichter bij elkaar te brengen: digitaal als het kan en in het ziekenhuis als het moet,’ legt Suzanne uit. ‘Het gebruik van de app is vrijwillig. Patiënten die chemo- of immuuntherapie krijgen, kunnen hier gebruik van maken. De behandeling van kanker geeft geen garanties, maar de app biedt de patiënt iets tastbaars en bevat veel adviezen en informatie. Dit geeft patiënten houvast om zelf ook invloed te hebben op de behandeling.’

Zekerheid met digitale begeleiding

Volledig scherm Zorgbegeleiding op afstand met Onco-Connect © Franciscus Gasthuis & Vlietland Onco-Connect is thuismonitoring en informatievoorziening in 1. Patiënten die chemotherapie krijgen, kunnen dagelijks via de app doorgeven of zij klachten ervaren. Als zij klachten aangeven ontvangen zij, afhankelijk van de ernst van de klacht, via de app berichten met tips. Suzanne: ‘Mijn collega’s en ik ontvangen de meldingen van patiënten ook. Op die manier houden wij de patiënt in de gaten en nemen wij contact op als dat nodig is. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat er altijd iemand op hen let en dat geeft ze een veilig gevoel.’

Alle informatie op 1 plek

Daarnaast heeft Onco-Connect een belangrijke informerende functie. Suzanne: ‘Er staan bijvoorbeeld lessen in over hoe je met je (klein)kind kan praten over de ziekte. Ook staat beschreven hoe patiënten contact kunnen opnemen met hun oncologieverpleegkundige of met lotgenoten. Alle informatie die in het voorlichtingsgesprek wordt gegeven, is in de app gemakkelijk en overzichtelijk terug te vinden. Dat is belangrijk want aangezien het om veel informatie gaat, is het niet eenvoudig om alles in 1 keer te onthouden.’

‘Ik voel mij veiliger met digitale begeleiding’

Volledig scherm Bart Pompe © Franciscus Gasthuis & Vlietland Dat digitale begeleiding een toevoeging kan zijn aan het behandeltraject, ondervindt Bart Pompe. Samen met zijn huisarts onderzoekt hij waar hij de beste behandeling kan krijgen voor zijn longtumor en hij kiest voor het Franciscus Oncologiecentrum. Hier maakt hij gebruik van Onco-Connect, waarmee hij digitale begeleiding krijgt van het ziekenhuis. ‘De app geeft mij een veilig gevoel, omdat er altijd iemand op mij let.’ Lees hier zijn volledige verhaal.

Luister onze podcast ‘Zorg van Generaties’!

Waarom is digitalisering van de zorg eigenlijk nodig? Sweder van de Poll, cardioloog en medisch kwartiermaker bij Franciscus Gasthuis & Vlietland, vertelt je hier alles over in onze gloednieuwe podcast ‘Zorg van Generaties’. Hij neemt je mee in de wondere wereld van de digitale zorg en geeft antwoord op deze meest gestelde vraag. Bekijk de aflevering hieronder of beluister hem via Spotify.

