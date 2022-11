Voor op je verlanglijst: drie handige keukentools die je leven makkelijker maken

QuookerHet is weer de tijd van het jaar waarin we massaal aan de slag gaan met onze verlanglijsten. Ben jij een van de gelukkigen die over een heerlijke leefkeuken beschikt, dan word je gegarandeerd blij van deze slimme en handige keukeninnovaties. Ze maken je leven niet alleen makkelijker, maar je keuken ook mooier.

Wie wil er immers geen kokend of bruisend water binnen handbereik of een klimaatkast waarin je wijn ‘serveerklaar’ ligt? Met deze drie investeringen til je jouw keuken naar een hoger niveau.

1. Welke Bourgondiër wordt hier niet blij van?

Voor de fijnproevers en wijnliefhebbers onder ons is een wijnklimaatkast een echte aanwinst in de keuken. Want wat blijkt: eigenlijk drinken we rode wijn altijd te warm en witte wijn te koud. Terwijl de juiste drinktemperatuur belangrijk is om de smaak van wijn tot zijn recht te laten komen. In een wijnklimaatkast bewaar je jouw favoriete wijnen altijd op de perfecte serveertemperatuur. Voor een mooi strak resultaat zijn er inbouwversies die volledig in een keukenkast, meubel of nis in de muur geplaatst kunnen worden.

2. Nooit meer wachten op kokend water

Thee zetten, pasta koken, een kruik vullen of even iets afwassen. Het gaat allemaal supersnel met een kokendwaterkraan van Quooker. En met die looks zit het ook wel goed kunnen we verklappen. De gloednieuwe kraan Front is een knap staaltje minimalistisch design en in al zijn eenvoud een ware blikvanger in je keuken. Ook fijn: de bedieningshendel voor warm en koud water zit aan de voorkant van de kraan. Dit heeft als voordeel dat het aanrecht droog blijft na het handen wassen, omdat je met je natte handen boven de spoelbak blijft. Of je nu kiest voor de zwarte of roestvrijstalen uitvoering; je kunt de kraan combineren met elk Quooker-reservoir.

Wat niet iedereen weet, is dat een kokendwaterkraan van Quooker behalve praktisch ook heel veilig is (dankzij de kindveilige bedieningsknop) en energie-besparend (te veel water koken is verleden tijd). Win-winsituatie dus, want: goed voor de portemonnee en het milieu. Met de Quooker-kraan haal je niet alleen direct kokend, maar ook warm water uit de kraan. Combineer je deze met de Quooker Cube, dan heb je daarbij ook altijd gekoeld en bruisend water in huis. Hoera, dat scheelt flink wat plastic en ruimte in de keuken.

3. Weg met die wasemkap

In de keuken zijn we vaak gewend aan een losse kookplaat met daarboven een afzuigkap. Maak kennis met de inductiekookplaat met afzuiging. Wat een vondst, zo’n combi van twee ‘apparaten’. Geen grote afzuigkap meer boven je hoofd, maar juist een strak en elegant ontworpen twee-in-één kookplaat. Het voordeel is natuurlijk dat dit ruimtelijk oogt, omdat het open karakter van je keuken niet wordt verstoord door zo’n grote (en toch vaak lompe) afzuigkap. En een groot pluspunt: het geluid is ook geen stoorzender meer: werkbladafzuiging is vaak een stuk stiller.

Fan van slim design en enthousiast over de voordelen van zo’n knappe Quooker-kraan in huis? Stel ‘m online helemaal zelf samen. Met een ruime keuze aan modellen en designs is er altijd een Quooker-systeem dat perfect bij jouw keuken past.