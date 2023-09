Vrijwilligerswerk geeft betekenis aan je eigen leven en dat van een ander

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

“Steun ontvangen en iets voor een ander doen zijn twee kanten van dezelfde medaille, allebei dragen ze bij aan een zinvol leven”, zegt Huige. Zij is directeur-bestuurder van Stichting Pulse, een welzijnsorganisatie actief in IJsselstein en omstreken. Vijftig professionals vormen het hart van de organisatie. Daaromheen zit een schil van maar liefst vijfhonderd vrijwilligers.

“Dat lijkt veel, maar aan de andere kant neemt de vraag om hulp ook toe”, zegt Freya Rijnders, communicatiemanager bij de organisatie. “Steeds meer mensen hebben behoefte aan contact en ondersteuning. Om van de maatschappij een plek te maken waarin iedereen mee kan doen, zijn mensen nodig die zich willen inzetten voor een ander.

Boom

Het welzijnsaanbod van Stichting Pulse is breed en divers. “Onze organisatie is als een boom met veel takken. Dat moet ook wel, want we zijn er voor alle inwoners die zich in een kwetsbare situatie bevinden; van jong tot oud en alles ertussenin.”, zegt Huige. “Zo zijn we in de wijk actief en bieden we ondersteuning voor kind en gezin maar we zijn er ook voor volwassenen en ouderen met eenzaamheidsproblematiek. Mensen met bijvoorbeeld een taalachterstand of geldproblemen kunnen ook bij ons terecht.

Ook mantelzorgondersteuning is een belangrijke pijler van de organisatie. Huige: “Vanwege het personeelstekort in de zorg, krijgen vroeg of laat steeds meer Nederlanders te maken met de mantelzorg voor een naaste. Los van de tijd en energie die dit vraagt, komen er ook veel praktische regeltaken op je af. Wij zijn er om te helpen voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.”

Verschillende typen

Onze uiteenlopende diensten en brede activiteitenaanbod vraagt om verschillende vrijwilligers. Huige: “Heb je affiniteit met taal of een achtergrond als docent, dan kun je bijvoorbeeld terecht bij Team Taal, dat zich richt op laaggeletterden en mensen met een migratieachtergrond. Beschik je over administratieve vaardigheden, dan kun je misschien iets betekenen voor mensen met een kleine beurs. Los je graag conflicten op, dan zou buurtbemiddeling iets voor jou kunnen zijn. Allemaal vakinhoudelijk dus.”

Ook voor vrijwilligerswerk met een meer sociaal karakter kun je bij Stichting Pulse terecht. “Denk aan koffie zetten, ontmoetingen organiseren, spelletjesavonden begeleiden of rijden op een pendelbusje. Heb je twee rechterhanden en wil je iemand blij maken met het ophangen van een schilderij of het repareren van de gordijnrails? Praktische hulp is ook meer dan welkom. Er is voor ieder wat wils.”

Op de juiste plek

De stichting koestert al haar vrijwilligers, want zonder de vrijwilligers krijgen ze al het werk niet gedaan. Rijnders: “Iedereen is uniek door zijn of haar karakter of ervaring. Werk je eenmaal bij ons als vrijwilliger, maar zou je toch liever iets anders willen doen, dan kijken we met je mee of er vrijwilligerswerk is dat misschien beter bij je past.”

Huige: “Hoewel we voor bepaalde activiteiten echt nog behoefte hebben aan vrijwilligers, zoals voor buurtbemiddeling en de Wijktuin, vinden we het vooral belangrijk dat mensen terechtkomen op een plek die goed bij ze past. Als dat het geval is, dan is vrijwilligerswerk een verrijking voor iedereen.

Aanmelden

Wil jij ook meer betekenis geven aan je eigen leven en aan dat van een ander? Meld je dan aan als vrijwilliger.