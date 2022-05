Waar kun je vandaag de dag een goede elektrische fiets kopen?

Gelukkig zijn er winkeliers die nog wel voldoende e-bikes op voorraad hebben. Zoals fietswinkel Gek van Fietsen in Alphen aan de Rijn, dé e-bike specialist in het Groene Hart. Het familiebedrijf bestaat al meer dan 65 jaar en heeft door slim inkopen nog een ruim aanbod e-bikes op voorraad. Van een goede e-bike heb je jarenlang plezier, dan wil je wel dat het goed zit.



Om ervoor te zorgen dat je op een fiets wegrijdt die echt bij je past, is deskundig advies bij de aanschaf erg belangrijk. “Persoonlijke aandacht en een goed, eerlijk advies staan bij ons altijd centraal. Er is alle tijd voor een rondleiding in de showroom en het bespreken van de beste opties. Maar natuurlijk ook voor het maken van een uitgebreide proefrit, dat vinden wij het allerbelangrijkst”, zegt De Bruin, eigenaar van Gek van Fietsen.