Waar tijdens de Watersnoodramp de dijken braken

Koos Hage is initiatiefnemer van het project. Als 5-jarig jongetje overleefde hij de ramp, waarbij hij zijn moeder en zus verloor. Na zijn pensioen wilde hij iets met die geschiedenis doen. ‘Vrij kort na de ramp ben ik naar de Noordoostpolder verhuisd’, vertelt hij. ‘Ik vond het fantastisch, een nieuwe start op een plek waar gepionierd werd. De ramp heeft niet mijn hele leven beheerst, maar of je wilt of niet, je draagt het wel met je mee.’



De eerste aanzet voor Stroomgaten werd in 2013 gegeven, maar destijds, net na de herdenking van 60 jaar Watersnood, was er onvoldoende interesse. Uiteindelijk schreef hij een boek dat in 2015 gepubliceerd werk. Daarin staan onder meer alle stroomgaten beschreven. Van de meeste is na de ramp een geografische luchtfoto gemaakt met coördinaten.