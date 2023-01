Waarom dit de allerveiligste Volvo ooit is: ‘De EX90 blijft alert, ook als jij dat even niet bent’

De Volvo EX90, het volledig elektrische topmodel van Volvo dat onlangs is onthuld, is volgens de Zweedse automaker het veiligste model dat het bedrijf ooit op de weg heeft gezet. Dat is nogal een claim van een merk dat beroemd is geworden dankzij een indrukwekkende lijst aan veiligheidsinnovaties, denk maar aan de introductie van de driepuntsveiligheidsgordel in 1959.

Veel passieve veiligheidsvoorzieningen in moderne Volvo’s zijn het resultaat van jarenlange evolutie. Denk aan de extreem stevige kooiconstructie die de inzittenden beschermt, een speciaal systeem (WHIPS) in de stoelen dat helpt om een whiplash te voorkomen en kreukelzones die de impact van een aanrijding drastisch verminderen. Maar de volledig elektrische Volvo EX90 die vorig jaar is onthuld, vertrouwt daarnaast ook op een hele nieuwe generatie actieve veiligheidsvoorzieningen.

Zo beschikt de EX90 als eerste Volvo ooit over hypermoderne lidar-technologie, ofwel lasergestuurde radarsensoren. Mede daardoor kan de Volvo beter dan ooit digitaal met je mee vooruit kijken, tot wel 250 meter en ook in het donker of bij slechte weersomstandigheden. De Volvo EX90 blijft alert, ook wanneer jij even bent afgeleid, en kan zelf ingrijpen zodra dat nodig is.

Altijd alert

Achter het stuur vormt afleiding immers een groot gevaar. Ga maar na: wanneer je ruim honderd kilometer per uur rijdt, leg je elke seconde een afstand af van bijna dertig meter. Wie dan één tel niet oplet, kan al verrassend snel in een gevaarlijke situatie terechtkomen. Daarom is de nieuwe Volvo EX90 uitgerust met een aantal technologieën die fungeren als een extra paar ogen en handen en de bestuurder waar nodig kunnen ondersteunen.

Zo observeert de auto de oogbewegingen van de bestuurder tijdens het rijden door middel van sensoren en camera’s. Ook beschikt de Volvo over een aanraakgevoelig stuurwiel, dat dankzij druksensoren voelt of jij het stuur nog wel goed beet hebt. Dankzij dat soort digitale voelsprieten en een slim algoritme kan de Volvo EX90 een beter beeld vormen over de alertheid van de bestuurder. Zo weet de auto of je bijvoorbeeld slaperig aan het worden bent, waarna het systeem kan adviseren om een pauze te nemen.

Mocht je onverhoopt toch niet goed opletten of zelfs in slaap vallen, blijft de auto altijd alert en staan actieve systemen paraat om je veilig te houden. De Volvo EX90 maakt gebruik van technologie voor het detecteren van oogbewegingen en stuurgedrag. Hierdoor kan de auto passende maatregelen nemen om je te helpen wanneer dat nodig is. Het begint met een eenvoudig waarschuwingssignaal dat in volume toeneemt met de ernst van de situatie. Wanneer je niet reageert op de waarschuwingen, stopt de auto veilig langs de kant van de weg en waarschuwt andere weggebruikers met de alarmlichten.

Maar er is meer: zo verkleint een grondig doorontwikkelde noodremfunctie de kans op kop-staartbotsingen nog verder en helpt de Volvo EX90 zijn bestuurder zelfs om veiliger een kruising over te rijden. Zo kan de auto zelfstandig remmen als een botsing met een tegenligger dreigt, maar houdt hij ook kruisend verkeer aan de zijkanten in de gaten.

Een toekomst zonder ongelukken

Deze innovaties zijn onmisbaar bij de missie die het Zweedse automerk voor zichzelf heeft gesteld: Volvo werkt al jaren actief aan een toekomst met ‘zero collisions’. Ofwel een toekomst zonder botsingen, met als grootste ambitie: een toekomst waarin bestuurders in een nieuwe Volvo niet meer (zwaar)gewond raken of overlijden bij een verkeersongeval.

Een toekomst zonder ongelukken is nu nog een droom, maar door de nieuwe veiligheidssystemen in de nieuwe Volvo EX90 komt dat veilige vooruitzicht weer wat dichterbij.

