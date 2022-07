Waarom een schone kliko vooral in de zomer belangrijk is

CleanprofsHet broeierige weer van de afgelopen weken zorgde niet alleen voor hitte in huis en op de werkvloer. Ook containers hebben te lijden onder de hoge temperaturen, met alle gevolgen van dien. Denk aan vieze geurtjes, vliegen of vervelender nog: maden. Hoe voorkom je dit?

Iedereen met containers aan huis kent de keerzijde van het gemak dat ze bieden. Je vergeet ze een keer aan de straat te zetten, waardoor je een week of langer moet proppen. Een buurman gooit zijn afval in jouw bakken. De kliko’s zijn nooit helemaal schoon. Dat laatste probleem is heel makkelijk op te lossen zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen.

Voorkom vervelende geurtjes en ongedierte

Waarom zou je je überhaupt druk maken over de staat van je kliko’s, het zijn toch gewoon praktische bakken van plastic? Zeker, maar gezien hun inhoud is het verstandig om goed over het onderhoud na te denken. Vooral de grijze container voor restafval en de groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) kunnen na verloop van tijd erg vuil worden.

Door je kliko’s regelmatig te laten reinigen, blijf je dit proces een stap voor. Zo voorkom je vervelende geurtjes van afval dat zich op de bodem van de kliko ophoopt of aan de aandacht van de ophaaldienst ontsnapt. Bij warm weer is dit vooral van belang voor de groene container: ontbindend gft-afval geeft na verloop van tijd een sterke geur af. Bovendien trekt organisch materiaal ongedierte aan. Door je kliko te laten reinigen voorkom je overlast van maden en vliegen, voor jezelf én voor je buren.

100% schoonmaaktevredenheid

De oplossing ligt voor de hand: zorgen dat de kliko’s altijd schoon zijn. Hier kan Cleanprofs je bij helpen. Het reinigingsbedrijf heeft een lange staat van dienst en garandeert 100% schoonmaaktevredenheid. Het werkt heel simpel: je zet jouw container aan de straat, de gemeente leegt deze en nog dezelfde dag komt een wagen van Cleanprofs langs voor een grondige schoonmaakbeurt. Zo ben je altijd verzekerd van een schone kliko en heb je nooit meer last van geurtjes en ongedierte.

Biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel

Cleanprofs reinigt wekelijks 110.000 kliko’s (gft, restafval, plastic en DUO) in heel Nederland. In plaats van schadelijke producten zoals chloor en ammoniak gebruikt Cleanprofs altijd biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Het schoonmaakproces is computergestuurd: om water te besparen wordt op basis van de conditie van de kliko bepaald welke reinigingsformule nodig is. Het gebruikte water wordt direct weer afgevoerd, gefilterd en hergebruikt voor ongeveer 150 reinigingen.

Cleanprofs proberen? De eerste maand betaal je maar 1 euro per kliko. Ga naar cleanprofs.nl/euro-actie om je voordeel meteen te verzilveren.

