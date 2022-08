Waarom een wasje draaien als de zon schijnt?

De grootste kans dat zonnepanelen uitvallen, is op dagen dat er geen wolkje aan de lucht is, tussen 12:00 en 15:00 uur. Rick Koppen, programmaleider spanning huishoudens bij netbeheerder Stedin, krijgt regelmatig de vraag hoe dat kan. Je zou toch denken dat juist die zonuren het moment zijn om optimaal van de panelen te profiteren. Koppen: “Soms wordt er op zonovergoten momenten zoveel stroom opgewekt, dat mensen die lang niet allemaal gebruiken. Het stroomoverschot zou dan teruggeleverd moeten worden aan het net, maar op piekmomenten is dat zelfs zoveel dat de spanning van het net te ver oploopt.”

Automatische schakeling voorkomt schade

De duurzame energie die zonnepanelen opwekken, wordt via een omvormer geschikt gemaakt voor gebruik in huis. Als de spanning te hoog wordt, schakelen de omvormer en daarmee de zonnepanelen automatisch uit. “Als dat niet zou gebeuren, gaat de productie van zonne-energie door en loopt de spanning binnen de elektrische installatie in huis verder op. Een te hoge spanning kan de elektrische apparatuur in je huis ernstig beschadigen. De automatische uitschakeling voorkomt dat”, legt Koppen uit.