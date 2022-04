Waarom je juist wel over geld en ontslag moet praten

RabobankWat doe je wanneer je ontslagen wordt? Ga je op zoek naar een baan in dezelfde sector of laat je je liever omscholen? Het zijn keuzes die van grote invloed zijn op de toekomst en die hoef je niet alleen te maken. Toch zegt bijna veertig procent van de Nederlanders niet met vrienden en familie te praten over geldzaken.

Dit blijkt uit een enquête van de Rabobank. De bank pleit ervoor het taboe te doorbreken en het gesprek aan te gaan. Een ontslag kan er namelijk voor zorgen dat je wereld tijdelijk op zijn kop staat. Het is daarom goed om je hierop voor te bereiden.

Hoe bereid je je voor op ontslag?

Wat gebeurt er straks in je leven en hoe zorg je dat je overeind blijft? Hoe beweeg je mee met de arbeidsmarkt? Zijn er zaken waar je op kunt besparen? Hierover praten helpt om met oplossingen te komen.

Geen inkomen meer hebben betekent immers minder geld om te besteden. Wil je meer inzicht krijgen in waar je op kunt besparen en hoe je dat kunt doen? Bereken het via deze tool en krijg persoonlijke tips.

Carrièreswitch

Het is natuurlijk niet leuk om ergens gedwongen te moeten vertrekken, maar de situatie kan tegelijkertijd ook voor nieuwe impulsen zorgen. Misschien is het tijd om eindelijk werk te maken van die gedroomde carrièreswitch? Praten met anderen over dromen, angsten en mogelijkheden kan enorm helpen om knopen door te hakken over de toekomst.

Schaamte staat in de weg

Maar uit het onderzoek van Rabobank, waar ruim 2700 mensen aan deelnamen, blijkt dat schaamte er bij veel mensen voor zorgt dat ze dit gesprek uit de weg gaan. “Praten over de financiële situatie is typisch zo’n onderwerp waarmee, soms pijnlijk, duidelijk kan worden hoe je ervoor staat ten opzichte van de mensen om je heen”, legt Rabobank-econoom Carlijn Prins uit. “Wie er financieel minder goed voor staat, schaamt zich meer en is geslotener.”

Vraag niet te laat om hulp

Voor deze groep is het juist belangrijk om over geld te praten, stelt Clairette van der Lans, projectleider Financieel fitte werknemers bij Wijzer in geldzaken. “Door schaamte modderen mensen vaak nog lang op dezelfde manier aan. Ze vragen pas na jaren hulp. Niet zelden is de financiële situatie dan al flink uit de hand gelopen.”

Door over geldzaken te praten ontstaat meer inzicht en wordt het makkelijker om financiële problemen aan te pakken, betoogt Prins. “Wat gaat een ontslag betekenen voor je financiën? En heb je bijvoorbeeld een buffer opgebouwd om de eerste maanden zonder inkomen op te vangen? Hoe meer we over geld praten, hoe beter. Praat eens over je geldzaken met iemand die je vertrouwt. Inspireer en help elkaar.”

Wil je weten of je voldoende buffer hebt opgebouwd om onverwachte kosten op te vangen? Zo bereken je hoeveel je nodig hebt, en hoe je aan deze buffer kan komen.

Begin laagdrempelig

Als je over je financiële situatie praat, is het goed om een gesprekspartner uit te kiezen waarvan jij denkt dat hij of zij de zaken goed op orde heeft. Het is het makkelijkst om te beginnen met een aantal laagdrempelige vragen, zoals: ‘hoe houd jij je financiële uitgaven maandelijks bij?’ of ‘hoe zorg jij dat er iedere maand geld gespaard wordt?’ Vanuit deze openingsvragen komt het gesprek gemakkelijk op gang en kunnen inzichten worden gedeeld.

Financieel gezond leven

Door na te denken en te praten over het verliezen van je baan, kun je je er beter op voorbereiden. Er zijn verschillende mogelijkheden om ook na je ontslag een financieel gezond leven te leiden. Wil je meer weten over hoe je dit kan doen na je ontslag? Loop dan door deze vier stappen en bekijk wat jij kunt doen om een financieel gezond leven te leiden.