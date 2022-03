Waarom je niet met spataderen hoeft te blijven rondlopen

Dermateam Huid en LaserNatuurlijk kijk je ernaar uit om weer van het mooie weer te gaan genieten. Maar ja, stiekem was je ook wel blij met die lange broek of dikke winterse maillot. Want de spataders op je benen, die verberg je liever onder een dikke laag kleding. En toch… zou het niet fijn zijn om voortaan zorgeloos in je jurkje of korte broek de deur uit te kunnen gaan?

Veel mensen storen zich aan hun spataderen, maar lang niet iedereen kiest ervoor ze te laten verwijderen. En dat is zonde, stellen de hoog aangeschreven, gespecialiseerde artsen van Dermateam. Zij hebben jarenlange ervaring in het verwijderen van zowel cosmetische als medische spataderen, en delen 3 redenen waarom het verstandig is je spataderen tijdig te laten behandelen.

1. Spataderen verdwijnen niet uit zichzelf

Spataderen verdwijnen niet, en wachten maakt het ook niet beter. Sterker nog: hoe sneller je begint met de juiste behandeling, hoe mooier jouw benen blijven.



Er zijn gelukkige meerdere spataderbehandelingen mogelijk. DermaTeam beschikt bijvoorbeeld over de allernieuwste Yag-laser. Dat is een geavanceerde methode die kleine spataderen laat verdwijnen door energie van licht, zonder huidschade. Daarnaast is sclerotherapie een gebruikelijke optie. De arts spuit daarbij een vloeistof of schuim in de ader via een dunne naald. Beide zijn lichte ingrepen, die eventueel gecombineerd kunnen worden.

Volledig scherm Voor- en nafoto © Dermateam Huid en Laser

2. Spataderen verwijderen hoeft niet veel geld te kosten

Het verwijderen van spataderen hoeft niet duur te zijn. Cosmetische behandelingen zijn al mogelijk vanaf 150 euro. Het verwijderen van medische spataderen wordt zelfs vergoed door de zorgverzekering (naast het zelf te betalen eigen risico van minimaal 385 euro). Voor de behandeling van medische spataderen is een verwijzing van de huisarts nodig.

3. Verwijderde spataderen komen niet terug

Nee, je hoeft niet bang te zijn dat verwijderde spataderen terugkomen na behandeling. Wel is het zo dat nieuwe spataderen zich (op dezelfde plek) kunnen vormen als je daar aanleg voor hebt. De behandeling kan dan na een paar jaar herhaald worden.



Conclusie: het is een aanrader om niet te wachten wanneer de eerste spataderen verschijnen. Door op tijd te beginnen met de behandeling, houd je de kosten binnen de perken en blijven jouw benen mooi.



De kundige artsen van Dermateam helpen je graag met advies en de juiste spataderbehandeling.