Waarom ontbijten juist voor kinderen zo belangrijk is

JumboVolgens het Nederlands Jeugdinstituut zijn kinderen van 4 tot 12 jaar gezonder gaan eten. Het aantal kinderen dat voldoende groente en fruit eet is gestegen. Maar er is zeker nog ruimte voor verbetering, ook wat dagelijks ontbijten aangaat. Daarom werd ook dit jaar voorafgaand aan de Koningsspelen weer het Koningsontbijt georganiseerd voor alle basisschoolleerlingen in Nederland. Op vrijdag 21 april was Koning Willem-Alexander aanwezig bij het officiële Koningsontbijt in Deventer.

Van de scholieren in het basisonderwijs ontbeet in 2021 gemiddeld 84,6 procent doordeweeks elke dag. Toch gaat ongeveer 1,3 procent van alle Nederlandse kinderen dagelijks naar school zonder ontbijt. Dat zijn bijna 30.000 kinderen per dag. Op een lege maag kun je niet optimaal presteren. Daarom trakteerde Jumbo bijna 1 miljoen basisschoolkinderen in heel Nederland op een lekker en gezond ontbijt tijdens de Koningsspelen.

Bekijk hier hoe dat er aan toe ging:

Iedereen een goed begin

Juist voor kinderen is een gezond ontbijt ontzettend belangrijk. Zo hangt dagelijks ontbijten samen met een lager risico op overgewicht. Ook kunnen kinderen zich na een ontbijt beter concentreren en betere prestaties leveren. Een gezond ontbijt draagt bij aan een beter welzijn en een hogere levenskwaliteit en geeft kinderen in de groei de energie die ze nodig hebben.

Volledig scherm © Gillian van Twist Om kinderen in het primaire onderwijs (en hun ouders) te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen niet alleen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is, zijn dit jaar op donderdag 20 april en vrijdag 21 april de Koningsspelen georganiseerd. Bij de Koningsspelen hoort een goed en koninklijk ontbijt: het Koningsontbijt.

Jumbo is al jaren trotse partner van de Koningsspelen en heeft ook dit jaar weer, op beide dagen, het Koningsontbijt verzorgd door heel het land. Het ontbijt was volledig in lijn met de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. In het Koningsontbijt zaten volkoren brood en crackers, zuivel, gekookte scharreleieren, gezond broodbeleg en groente en fruit, zoals appeltjes en waspeentjes.



Altijd in beweging

Volledig scherm © Gillian van Twist Naast gezonde voeding is voldoende beweging ontzettend belangrijk. Daarom staan de Koningsspelen zelf bol van leuke en sportieve activiteiten. Dit jaar werd er in Deventer, waar de landelijke opening van de tweede dag van de Koningsspelen plaatsvond, door Team Jumbo Visma een wielerclinic en door de Sven Kraer Academy een skeelerclinic georganiseerd.

Gratis fruit en ontbijtinspiratie

Een goed begin is het halve werk. Dat geldt voor de dag goed starten met een gezond ontbijt, maar ook voor zo jong mogelijk zo gezond mogelijk eten. Daarom biedt Jumbo in haar winkels voor ieder kind een gratis stuk fruit aan. Wil je meer informatie over gezond en lekker ontbijten? Kijk dan eens hier voor fijne recepten en heel veel ontbijtinspiratie.