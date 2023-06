Waarom proefpersonen onmisbaar zijn bij de ontwikkeling van geneesmiddelen

CHDRIedereen gebruikt wel eens een geneesmiddel. Al is het maar een paracetamol na een avond stappen, of een antibioticum bij een bacteriële infectie. Voor veel patiënten zijn bepaalde medicijnen bovendien van levensbelang. Maar sta je er weleens bij stil dat al die medicijnen ooit zijn getest op mensen? “Proefpersonen zijn onmisbaar.”

‘Proefpersoon’, dat klinkt toch een beetje als ‘proefkonijn’. Veel mensen zijn huiverig om zich daarvoor te lenen. Want wat als er iets misgaat? “We kunnen niet garanderen dat alles honderd procent vlekkeloos verloopt; het gaat nu eenmaal om onbekende middelen”, zegt Koos Burggraaf. Hij is directeur van het Centre for Human Drug Research (CHDR), een Nederlandse stichting die in Leiden geneesmiddelenonderzoek doet zonder winstoogmerk.

“Maar wat we wel kunnen doen – en dat doen we ook – is de risico’s zo goed mogelijk in kaart brengen”, vervolgt hij. “Daarmee sluit je vervelende bijwerkingen niet volledig uit, maar je maakt de kans daarop minimaal.” Verder moet ieder onderzoek worden goedgekeurd door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie.

Hoe zit het met bijwerkingen?

Als er al bijwerkingen zijn, gaat het meestal om onschuldige dingen als hoofdpijn, duizeligheid of een blauwe plek na het bloedprikken. Ernstige bijwerkingen komen volgens Burggraaf slechts een paar keer per jaar voor.

“En dat wil niet zeggen dat die mensen in het ziekenhuis belanden, het betekent alleen dat we de bijwerking ernstig genoeg vinden om het middel niet aan anderen toe te dienen voordat we de oorzaak hebben gevonden. Blijvend letsel of erger komt echt zeer zelden voor. In Nederland ken ik geen enkel geval in de afgelopen tien jaar.”

Proefpersonen onmisbaar

In laboratoria en bij proefdieren is veel te onderzoeken, maar middelen die voor mensen zijn bedoeld, zullen uiteindelijk toch moeten worden getest op mensen. Burggraaf: “Ook tussen apen en mensen bestaan nog aanzienlijke biologische verschillen. Geen enkel model is zo goed als de mens. Proefpersonen zijn dus onmisbaar.”

Alleen al bij het CHDR zijn jaarlijks een paar duizend mensen nodig om potentiële geneesmiddelen op te testen. Het gaat daarbij zowel om gezonde vrijwilligers (fase 1) als om patiënten (fase 2). Op dit moment worden bijvoorbeeld proefpersonen gezocht voor een nieuwe pijnstiller, een nieuw antidepressivum en een nieuw middel voor de behandeling van psoriasis.

Risico’s minimaliseren

Om de risico’s te minimaliseren werken bij het CHDR alleen deskundigen die voortdurend worden bijgeschoold. Onderzoeken vinden vaak intern plaats, in de CHDR-kliniek in Leiden. Proefpersonen krijgen eerst een zeer lage dosis van het te testen middel toegediend, en die dosis wordt geleidelijk opgehoogd. Zo is te zien of het middel veilig is bij de werkzame doseringen. Deelnemers staan voortdurend onder deskundige controle van artsen en verpleegkundigen, en voor en na het onderzoek onderga je een uitgebreide medische keuring.

Waarom de vergoeding niets zegt over het risico

Wat zijn de beweegredenen van mensen om mee te doen aan geneesmiddelenonderzoek? Er zijn mensen die nieuwsgierig zijn en het gewoon eens willen ondergaan, weet Burggraaf. Er zijn mensen die het doen om iets bij te dragen en er zijn mensen die het voor het geld doen. Overigens heeft de hoogte van de vergoeding die je voor een onderzoek krijgt geen verband met de hoogte van het risico, zoals sommige mensen denken.

“De vergoeding wordt hoger naarmate een onderzoek meer tijd kost of belastender is voor de deelnemer”, legt Burggraaf uit. “Als je een nieuw middel krijgt en er wordt vijf keer een buisje bloed bij je afgenomen, is dat minder belastend dan wanneer je drie dagen bij ons in de kliniek moet blijven en er twintig keer bloed wordt afgenomen.”

Geneesmiddelenonderzoekers van de toekomst

Het geld dat het CHDR verdient met onderzoek, investeert het terug in de organisatie. Burggraaf: “Wij zijn niet alleen geïnteresseerd in de mogelijke bijwerkingen van een middel, maar ook of het doet wat je zou verwachten op basis van de dierproeven. Dat is in die fase van het onderzoek best moeilijk. Bij gezonde vrijwilligers kun je normaal gesproken niet meten of een middel bij zieke mensen iets zal gaan doen.

Wij ontwikkelen geavanceerde methodes waarmee we dat wél kunnen meten. Denk bijvoorbeeld aan een manier om tijdelijk suikerziekte na te bootsen bij gezonde vrijwilligers, zodat we kunnen zien wat het effect is bij echte diabeten. Daarmee onderscheiden we ons van veel andere instituten.” Daarnaast leidt het CHDR de geneesmiddelenonderzoekers van de toekomst op. “Zo leveren we een maatschappelijke bijdrage.”

Waarom zou je meedoen?

Door mee te doen aan geneesmiddelenonderzoek lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomstige behandeling van ziektes en aandoeningen, en dus aan een beter leven voor patiënten. Het staat iedereen natuurlijk vrij om wel of niet mee te doen. Maar dit is voor de meeste proefpersonen de hoofdreden om zich aan te melden.

