Wandel mee en beleef de lente op Schoorsveld

Al meer dan 20 jaar woont Annelies aan de Vlaamseweg in Sterksel. Het enige dat haar grond met die van natuurbegraafplaats Schoorsveld scheidt is de waterbeek die daar stroomt. Als Annelies achter haar huis de straat uitloopt komt ze uit bij een lang zandpad bij het bos, dat het begin van Schoorsveld markeert. “Bij mij in de achtertuin is Schoorsveld ontstaan.” Ze wandelde hier jaren geleden toen het nog ‘gewoon’ bos was. Ook nu na de komst van de natuurbegraafplaats is ze hier regelmatig te vinden voor een wandeling, om zich te laten verwonderen door de pracht van de natuur of om bij te dragen als teamlid van natuurbegraafplaats Schoorsveld.