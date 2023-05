Wandel mee over deze prachtige natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats Landgoed ChristinalustOmdat het natuurbeheer van Landgoed Christinalust in het verleden behoorlijk versnipperd was, is Natuurbegraven Nederland nu hard bezig de natuur en het landschap op het landgoed te herstellen. Natuurbeheerder Florian is trots op wat hij al ziet gebeuren, en heeft mooie dromen voor de toekomst.

Terug naar de natuur

Bij de natuurontwikkeling op Landgoed Christinalust zijn het landschap en de natuur leidend. “De natuur in Nederland een stukje mooier maken, daar zet ik mij volop voor in”, zegt Florian. “Samen met Natuurbegraven Nederland zorgen we ervoor dat er weer aandacht is voor de flora en fauna in dit mooie landschap. Zo is een deel van de beek teruggebracht in zijn oorspronkelijke beekloop en komen de mooie oude eiken weer vol tot hun recht.”

Ontwikkeling

Op het landgoed wordt gewerkt aan bloemrijke graslanden vol kruiden waar insecten, vlinders, vogels en reeën zich thuis voelen. Er worden zachte overgangen gecreëerd van grasland naar heide en bossen, maar ook solitaire bomen die er al honderd jaar staan zullen weer volop aandacht trekken. Het doel is om zo een leefgebied voor planten en dieren te ontwikkelen en te beheren dat past in de omgeving. “In het gebied maken we poelen die grenzen aan vochtige heide. Zo hopen we dat soorten als zonnedauw, dopheide en moeraswolfsklauw er gaan groeien. En in het voorjaar ruik je hier de wilde gagel.”

Rust

Vol vertrouwen

Hoewel er nog veel werk op Landgoed Christinalust te verzetten is, zit Florian vol vertrouwen. Zo hoopt hij op veel bloeiende bloemen, broedende vogels en groeiende heide. “Bijna dagelijks doen we nieuwe ontdekkingen op dit mooie landgoed”, vertelt hij. “Zo vonden we esdoorns waarvan we niet wisten dat ze er stonden, en een Gelderse roos. In de toekomst hoop ik hier ook hagedissen, slangen, kamsalamanders en ijsvogels te zien; een mooie aanvulling op de ree, vos, eekhoorn en boommarter die zich hier al thuis voelt.”

Wandel mee

Elke tweede dag van de maand kun je meewandelen over natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust. Tijdens de wandeling kom je van alles te weten over de natuurontwikkeling en natuurbegraven. Interesse? Meld je dan hier aan. De natuurbegraafplaats is tussen zonsopkomst en zonsondergang voor iedereen toegankelijk. Het informatiecentrum is van maandag tot en met zaterdag geopend van 9:00 tot 17:00 uur. Kijk voor meer informatie en de gratis brochure op de website.

