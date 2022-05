Wanneer zijn auto's waardevast en waarom is dat zo?

IndependerOp het moment worden er minder nieuwe auto’s verkocht, maar de vraag naar tweedehands auto’s blijft opvallend genoeg gelijk. Maar dan blijft de vraag, wat is een redelijke prijs voor een tweede- of derdehands auto? Wat opvalt is dat bepaalde merken en modellen langer hun waarde behouden dan andere. Independer auto-expert Menno Dijcks legt uit welke auto’s het langst hun waarde behouden en welke autoverzekering het beste past bij een occasion.

Mooie auto voor een aantrekkelijke prijs

Als je een tweedehands auto koopt dan zoek je er natuurlijk eentje die je mooi vindt voor een aantrekkelijke prijs. Maar liefde maakt soms blind en voor je het weet betaal je teveel voor een afgeragde auto. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar het merk en model van je voorkeur, check ook wat de eventuele restwaarde is als je hem na een tijdje weer wilt verkopen of inruilen. Wat maakt een auto waardevast? En tellen accessoires ook mee in het bepalen van de restwaarde?

Controleer de waarde en andere kosten

Menno Dijcks is expert autoverzekeringen bij vergelijkingssite Independer en geeft een paar handige tips: “Voordat je de koop sluit is het verstandig om eerst de geschatte waarde van de betreffende auto op te vragen. Dat kan onder andere door je kenteken in te voeren op de website van Independer. Je kunt dan de cataloguswaarde, dagwaarde, wegenbelasting en voordeligste autoverzekering vinden. Dit helpt je om te bepalen of de vraagprijs redelijk is en dan weet je welke kosten er nog meer bijkomen.” Zo is voor een nieuwe auto een allrisk-verzekering een slimme keuze, maar voor een occasion kun je meestal beter gaan voor een WA of WA+beperkt casco.

Welk merk is waardevast?

Welke merken en modellen meer of minder waardevast zijn is lastiger te vergelijken. Soms kan het slim zijn om voor een ander merk te kiezen, omdat er dan meer restwaarde overblijft. Misschien ben je gek op BMW. Maar als je eerlijk naar jezelf kijkt, dan wil je gewoon in een degelijke Duitse wagen rijden. Dan kun je overwegen om te kiezen voor een Audi, die is over het algemeen namelijk waardevaster dan BMW. We zetten hieronder op een rij welke merken en modellen het meest waardevast zijn.

Gemiddeld 12 procent waardedaling per jaar

Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat de occasions die te koop worden aangeboden gemiddeld zeven jaar oud zijn en ruim 100.000 kilometer hebben afgelegd. De gemiddelde vraagprijs ligt rond de 13 duizend euro en de waardedaling is gemiddeld 12,05 procent per jaar. Een snelle rekensom leert ons dat een nieuwe auto na vijf jaar meer dan de helft minder waard is geworden. “Het is belangrijk om je te realiseren dat vooral de eerste jaren de waardedaling razendsnel gaat. Op het moment dat een nieuwe auto de showroom verlaat is deze al een stuk minder waard. In de jaren die volgen stabiliseert de waardedaling enigszins”, aldus Independer expert Dijcks.

Aziatisch en Duits het meest waardevast

Duitse wagens staan bekend om hun degelijkheid en zijn dan ook erg populair op de tweedehandsmarkt. De meest aangeboden occasion is de Volkswagen Golf, met een gemiddelde prijs van een kleine 10.000 euro. De Golf wordt elk jaar ongeveer 10 procent minder waard. Vergelijkbare modellen zoals de Opel Astra en de Ford Focus dalen jaarlijks zo’n 12,5 procent in waarde. Sowieso zijn Duitse auto’s over het algemeen langer meer waard, maar er zijn opvallende verschillen tussen de merken te melden. Zo daalt een BMW sneller in waarde dan bijvoorbeeld een Audi. Een BMW 3-serie wordt gemiddeld 15 procent per jaar minder waard, terwijl een Audi A4 ‘maar’ 12 procent in waarde daalt. Ook auto’s van Zuid-Koreaanse en Japanse makelij behouden langer hun waarde. Hier speelt populariteit een grote rol. Vooral de wat compactere modellen van Kia, Mazda, Toyota en Subaru blijven relatief constant qua prijs.

Deze accessoires hebben invloed op de waarde

Auto’s met alles ‘erop en eraan’ zijn vaak meer waard dan ‘kale’ uitvoeringen. Opvallend genoeg zijn luxere accessoires zoals stoelverwarming minder van invloed dan je verwacht, maar sommige extraatjes tellen wel degelijk mee voor de waarde van de auto. Het aantal deuren, de staat van de lak en airconditioning bijvoorbeeld. Independer auto-expert Dijcks geeft een lijstje.

Aantal deuren

Over het algemeen zijn 5-deurs auto’s gewilder dan auto’s met maar 3 deuren.

Krassen en deuken

Het ligt voor de hand dat een auto in goede staat meer oplevert dat een minder goed onderhouden model. Als de auto schoon en rookvrij is en er geen deuken en krassen in de carrosserie zitten dan is dat gunstig voor de waarde.

Lak en kleur

‘Met een witte blijf je zitten’, is een oud gezegde onder autohandelaren. Maar soms is wit ook gewoon in de mode. Hoe dan ook, de kleur is wel degelijk van invloed op de prijs. Zo zijn zwarte auto’s duurder dan bijvoorbeeld groene, rode of blauwe auto’s. Daarnaast zijn sommige soorten lak kostbaarder en gewilder dan andere. Auto’s met metallic lak zijn tot wel 2% duurder.

Algemene Periodieke Keuring (APK)

De geldigheid van de APK is natuurlijk een belangrijk verkoop- en koopargument bij occasions. Een verse APK stuwt de waarde van een auto omhoog.

Kilometerstand en het bouwjaar

Hoe oud een tweedehandsauto mag zijn is erg afhankelijk van het merk en het model. Een BWM van 15 jaar oud kan veel betrouwbaarder en completer uitgerust zijn dan een andere auto van 10 jaar oud. Dat geldt ook voor de kilometerstand. Zo zeggen liefhebbers dat een diesel met 2 ton op de teller net lekker ingereden is.

Accessoires

Er zijn mensen die houden van spoilers en brede banden en daar graag wat meer voor willen betalen. Maar er zijn ook accessoires die iedereen graag op zijn auto wil en een auto dus duurder maken. Denk aan; airconditioning en ingebouwde navigatie.

De grote van de auto

De meeste grote auto’s verbruiken meer brandstof, maar ze zijn ook duurder in de wegenbelasting en om te verzekeren. De markt is kleiner en de waarde daalt sneller. De wat compactere auto’s zijn veel populairder en goedkoper in gebruik. Daardoor behouden ze vaker hun waarde.

Worldwide Harmonized Light Vehicles Test (WLTP)

In de grote steden worden milieuonvriendelijke auto’s al geweerd en dat zal alleen maar gaan toenemen in Nederland. Zeker als het milieubeleid wordt getoetst op de nieuwe WLTP-norm. Deze testprocedure stelt uitlaatemissies en brandstofverbruik vast. In de nabije toekomst gaat dit grote invloed hebben op de restwaarde van auto’s. Hoe schoner de auto, hoe waardevaster die is.

Welke autoverzekering past het beste?

Er wordt nog wel eens vergeten dat een auto meer kost dan alleen de aanschafprijs. Brandstof, wegenbelasting, reparaties en verzekering zijn terugkerende kosten voor autobezitters. ”Welke autoverzekering bij jou past ligt onder andere aan het bouwjaar van je auto, het model, de dagwaarde en de plek waar je woont”. aldus Expert autoverzekeringen Menno Dijcks. Wat is voor jou momenteel de beste en goedkoopste autoverzekering. Vergelijker Independer helpt je bij de juiste keuze. Gemiddeld besparen mensen 259 euro door goed te vergelijken.