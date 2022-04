Wat betekent de energietransitie voor mij?

TNODuurzame energie kent alleen maar winnaars, zou je denken. Tót er precies in jouw achtertuin een windturbine komt, of uitgerekend in jouw woonwijk CO2 in de grond wordt opgeslagen. En wat als de prijs van duurzame energie maar blijft stijgen, terwijl een deel van de Nederlanders nu al moeite heeft om de energierekening te betalen?

Voor een succesvolle energietransitie is vertrouwen op de voorlopers niet genoeg. We moeten allemaal meedoen en ons steentje bijdragen. Vandaar dat TNO voortdurend onderzoekt welke impact duurzame oplossingen op de samenleving hebben. Ze bestuderen niet alleen hoe we denken en handelen, maar ook wat ons stimuleert of juist afremt.

Wat doen windturbines met de huizenprijzen?

Een recent onderzoek van TNO draaide bijvoorbeeld om de vraag welk effect de bouw van nieuwe windturbines heeft op de huizenprijzen in de buurt. Het antwoord ligt voor de hand: de waardestijging kan achterblijven. Verrassender is dat twee-derde van het waardeverlies van woningen wordt veroorzaakt door slechts tien procent van de windturbines.

Opvallend en interessant, maar wat hebben we concreet aan zulke kennis? Allereerst helpen dit soort inzichten lokale en regionale overheden om overlast zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door hun beleid op tijd bij te sturen om waardedaling te voorkomen. Ook kan de studie bijdragen aan een optimale ruimtelijke ordening - waarbij zo weinig mogelijk huizen dichtbij windmolens staan - en het optuigen van eerlijke compensatieregelingen.

Eerlijke verdeling van de kosten

Het verduurzamen van ons energiesysteem kost veel geld. Grote investeringen zijn nodig om de CO2-uitstoot drastisch te reduceren en te besparen op energiekosten. Hoe kunnen we de kosten voor verduurzaming eerlijk verdelen? De prijs voor duurzaamheid is immers nu al niet voor iedereen op te brengen, zeker niet voor Nederlanders die in ‘energiearmoede’ leven.

“Bij energiearmoede gaat het om mensen met een laag inkomen die wonen in een slecht geïsoleerd huis, en daardoor hoge energiekosten hebben die zwaar op hun budget drukken”, legt TNO-onderzoeker Peter Mulder uit. “Maar het gaat ook over huishoudens die de energierekening wel kunnen betalen, maar hun tochtige huis niet kunnen verduurzamen doordat ze huurder zijn of omdat ze te weinig spaargeld hebben.”

Opgeteld gaat het om bijna de helft van de bevolking. Momenteel kunnen de meeste huishoudens de energierekening gewoon betalen, maar mocht de gasprijs nóg verder stijgen, dan zal een deel van hen alsnog te maken krijgen met een betalingsprobleem. Snelle actie is geboden, vindt Mulder. “Door met gericht beleid juist nu meer huizen te verduurzamen, kunnen we dat voorkomen. Daarmee bestrijden we deze energiearmoede en helpen we de energietransitie echt op gang.”

Energiearmoede meten, monitoren en bestrijden

Op dit moment is daar geen eenduidig beleid voor: het ontbreekt in Nederland aan een allesomvattende aanpak om energiearmoede te meten, te monitoren en te bestrijden. TNO werkt - voor en met gemeenten - aan deze uitdaging. Zo doet de onderzoeksorganisatie in samenwerking diverse partners aanbevelingen om energiearmoede nationaal en lokaal aan te pakken.

Wil je meer weten over de aanpak van TNO? Luister de podcast Energiearmoede en energietransitie.

Energiearmoede per gemeente en wijk

Energiearmoede is een ingewikkeld vraagstuk zonder pasklare antwoorden. Om het probleem inzichtelijk te maken, heeft TNO de zeer verhelderende interactieve kaart Energiearmoede ontwikkeld. Hierop is energiearmoede per gemeente en wijk in percentages weergegeven. Daarbij is behalve de betaalbaarheid van de energierekening ook gekeken naar de kwaliteit van wonen en in hoeverre bewoners financieel in staat zijn hun huis te verduurzamen.

Vaak wordt gedacht dat energiearmoede vooral in de Randstad speelt. De interactieve kaart bewijst het tegendeel: het probleem doet zich met name voor in het noorden, oosten en zuidoosten van het land, en deels in Zeeland. Gericht beleid is dan ook nodig om te bepalen hoe de woningvoorraad per regio kan worden verduurzaamd en welke woningen als eerste voor renovatie in aanmerking komen.

Innoveren door onderzoek en kennisdeling

TNO gaat voor een duurzame samenleving. Daarbij zijn goed onderzoek, samenwerking en uitwisseling van kennis onmisbaar. Meer weten over de sociale aspecten van de energietransitie? Lees hier verder.