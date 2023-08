Wat eten we vandaag? 5 hoofdredacteuren delen hun favoriete recept

Albert Heijn‘Wat eten we vandaag?’ Om je inspiratie te geven, delen vijf hoofdredacteuren hun favoriete recept van 40 jaar Allerhande. Hiermee vind je inspiratie om eens iets anders op tafel te zetten. Zo vertelt Hilmar Mulder, hoofdredacteur van Libelle: “Regelmatig blader ik door Allerhande om het reguliere repertoire in de keuken te doorbreken of nieuwe familieklassiekers te ontdekken.”

Dit zijn de vijf favoriete recepten:

1. Chili sin carne

Renne Rijpma, hoofdredacteur van AD, tipt het recept voor chili sin carne: “Al sinds mijn studententijd maak ik dit recept. Nog altijd krijg ik daar complimenten over en in de loop der tijd zijn meer mensen vegetarisch gaan eten.”

Bekijk het recept voor de chili sin carne hier.

2. Lavacake uit de airfryer

Een airfryer is niet meer uit de keuken van Margriet-hoofdredacteur Helene van Santen weg te denken. “Zelfs mijn lievelingsdessert kan erin en is dan zó klaar: win-win!” Ze licht toe: “Het recept voor de lavacake van Allerhande.nl is mijn all-time favourite.. Lekker en in een handomdraai gemaakt.” Serveer de lavacake warm, en de chocolade stroomt eruit bij het aansnijden.

3. Surinaamse bami met paksoi

Wat maak jij als het feest is? Marije Veerman, hoofdredacteur Flair, kiest dan voorSurinaamse bami met paksoi. Marije: “Mijn man is Surinaams en in de Surinaamse cultuur draait iedere verjaardag om eten. Bami is makkelijk te maken voor veel personen en valt altijd in de smaak. Het is het eerste wat ik van mijn schoonzussen heb geleerd.”

4. Snelle kokosmakronen

Deze kokosmakronen zijn volgens Wendy van Poorten, hoofdredacteur Ouders van Nu, ideaal om te maken met kinderen. Ze vertelt: “Met een rondrennende peuter lukt het me vaak niet om een extravagante taart te bakken als we visite krijgen. Maar ik vind het wel leuk om zelf iets te maken. Deze kokosmakronen uit Allerhande zijn dan top. Supermakkelijk te maken en snel klaar – ideaal als een klein meisje van twee haar koksmuts heeft opgezet en wil meehelpen.”

5. Traybake kip tandoori met kikkererwten en tomaat

Een gerecht maken dat bij iedereen in de smaak valt, is soms nog best een uitdaging. Maar volgens Libelle-hoofdredacteur Hilmar Mulder vindt echt iedereen deze traybake lekker (dit is een gerecht dat je volledig in de oven maakt).

Hilmar: “Nu onze zoons het huis uit zijn, experimenteren we wat meer in de keuken, dat gaat een stuk makkelijker zonder al die verschillende voorkeuren aan tafel. Toch kom ik vaak weer uit bij mijn kip tandoori-traybake omdat die zo makkelijk en smakelijk is. Iedereen vindt het altijd lekker; gasten die we over de vloer hebben en onze zoons die aanschuiven.”

Wat is jouw favoriete recept? Allerhande magazine bestaat deze week 40 jaar. De afgelopen jaren is Allerhande uitgegroeid van magazine tot volwaardig receptenplatform. Met als laatste digitale hoogstandje: Mijn Allerhande weekmenu in de Koken-tab van de AH app. Inmiddels hebben vele Nederlanders een favoriet recept en gebruiken ze het om nieuwe inspiratie op te doen. Zo vertelt Marije: “Toen ik klein was, hadden we thuis vaste gerechten op vaste dagen. Waarschijnlijk puur omdat mijn ouders inspiratie misten. Nu bladeren we even door de Allerhande of kijken we even op de site en hebben we weer wat voor vanavond.” Wat is jouw (nieuwe) favoriete recept? Bekijk hier alle recepten op Allerhande.