Wat Eten We Vandaag: Chili sin carne

Albert HeijnVijf hoofdredacteuren delen hun favoriete recept van Allerhande. Dit recept komt van Rennie Rijpma, hoofdredacteur van het AD. “Al sinds mijn studententijd maak ik een chili sin carne-recept uit de Allerhande. Nog altijd krijg ik daar complimenten over en in de loop der tijd zijn meer mensen vegetarisch gaan eten. Dit is een variant op de chili sin carne die ik maak.”