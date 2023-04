Wat Eten We Vandaag: Knapperige noedels met garnalen

Personen: 4

Bereidingstijd: 25 minuten

Knapperige noedels met garnalen

Ingrediënten

2 pakken gebakken eiernoedels

10 gepelde garnalen

100g varkenshaas

200g choi sum

5 gedroogde shiitake paddenstoelen

2 lente-uien

5 babymais

olie

Sausmix

1 el lichte sojasaus

1 el oestersaus

1 el shao shing rijstkookwijn

2 el maïzena

1 tl kippenbouillonpoeder

1 tl suiker

1 tl sesamolie

¼ tl witte peper

250-300 ml water

Bereidingswijze

Week de paddenstoelen in een kom met water voor twee uren tot ze zacht zijn en knijp het overtollige vocht uit. Ontdooi de garnalen en haal eventueel de darmen eruit. Snijd in de tussentijd de choi sum en de lente-uien in grove stukken, de babymais in twee helften, en het vlees en de paddenstoelen in dunne plakken. Meng in een kom de ingrediënten voor de sausmix. Zet opzij.

Kook de noedels in een pan met water. Zodra ze los van elkaar raken, giet het water af. Besprenkel de noedels met een beetje sesamolie. Verwarm 2 eetlepels olie in een koekenpan. Verspreid de noedels over het gehele pan en bak op middenlaag vuur aan beide kanten krokant. Zet opzij.

Verwarm in een wokpan 1 eetlepel olie. Leg de garnalen erin en roerbak tot ze gaar zijn. Schep eruit en zet apart. Roerbak de stukjes varkensvlees tot ze voor 80% gaar zijn. Voeg vervolgens de choi sum, baby mais, paddenstoelen en lente-uien toe. Roerbak voor twee minuten. Schenk daarna de sausmix bij en leg de garnalen weer terug in de pan. Schep alles goed om en laat de saus een beetje indikken.

Leg de noedels op een grote schaal. Schep de groente, vlees, garnalen en de saus bovenop de krokante noedels.

