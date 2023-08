Wat Eten We Vandaag: Lavacake uit de airfryer

Ingrediënten

Dit heb je nodig

Bereidingswijze

1. Vet de ramekins in met de 5 gram boter (per 2 personen) en bestrooi met de cacaopoeder. Zorg ervoor dat de randen en bodem goed bedekt zijn met de cacao.

2. Breek de chocolade in stukjes, snijd de rest van de boter in blokjes. Breng een kleine pan met een laagje water aan de kook. Doe de chocolade, boter en suiker in een hittebestendige kom die in de pan past, zorg dat de kom het water niet raakt. Laat de chocolade al roerend smelten (au bain-marie). Roer regelmatig.