Wat Eten We Vandaag: Mac & cheese

Ingrediënten

Dit heb je nodig

Bereidingswijze

1. Kook de macaroni volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verwarm 2/3 van de kaassaus in een pan en voeg de cheddar toe totdat deze gesmolten is. Voeg de macaroni toe en breng op smaak met peper en zout en laat afkoelen. 2. Zet de Pizzarette aan, deze heeft tijd nodig om warm te worden. Maak van een aantal lagen aluminiumfolie bakjes ter grootte van de bak spatel met een rand van 2 cm hoog.

3. Vul de bakjes met macaroni en verdeel de overgebleven kaassaus over de macaroni. Halveer de cherrytomaatjes en verdeel over de bakjes.

Tip

Geen macaroni in huis? Elke pasta is te gebruiken. Voor wat extra diepte in dit gerecht kan de cheddarkaas vervangen worden door gorgonzola.

