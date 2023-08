Wat Eten We Vandaag: Surinaamse bami met paksoi

Albert HeijnVijf hoofdredacteuren delen hun favoriete recept van Allerhande. Dit recept komt van Marije Veerman, hoofdredacteur Flair. Surinaamse bami met paksoi is haar favoriet. Ze licht toe: “Bami is makkelijk te maken voor veel personen en valt altijd in de smaak.”

Bereidingstijd: 30 minuten

Aantal personen: 4

Ingrediënten

- 300 gr spaghettini

- 6 el zonnebloemolie

- 1 sjalot

- 1 rode peper

- 2 tenen knoflook

- 2 tl trassie trafasie

- 40 gr verse selderij

- 2 paksoi

- 3 el ketjap manis

- 2 el ketjap asin

- 2 el kokosbloesemsuiker

- 1 el tomatenpuree

- 2 maggiblokjes

- 2 el Madame Jeanette sambal

Dit heb je nodig

- Vijzel

Bereidingswijze

1. Kook de spaghettini beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking, giet af en spoel onder koud stromend water. Meng er ⅙ van de olie door en houd apart.

2. Snipper ondertussen de sjalot. Snijd het steeltje van de rode peper. Halveer de peper in de lengte en verwijder met een scherp mesje de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees fijn. Snijd de tenen knoflook fijn. Wrijf de sjalot met de peper, knoflook en trassie in de vijzel tot een pasta. Snijd de takjes van de selderij fijn, snijd de blaadjes fijn en houd beide apart.

3. Snijd de paksoi in de lengte in vieren. Verhit 2 el olie (per 4 personen) in een grote koekenpan op hoog vuur en roerbak hierin de paksoi 4 min. Voeg na 3 min. ⅓ van de ketjap manis toe. Haal de paksoi uit de pan en houd apart.

4. Verhit de rest van de olie in een wok op middelhoog vuur. Bak hierin de sjalotten- pasta en de selderijsteeltjes 5 min. Voeg na 3 min. de rest van de ketjap manis, de ketjap asin, kokosbloesemsuiker en tomatenpuree toe. Verkruimel de maggiblokjes boven de pan en roer door.

5. Zet het vuur hoog, voeg de spaghettini toe en bak 2 min. Haal de wok van het vuur. Roer de selderijblaadjes door de bami.

6. Verdeel de bami over borden en serveer met de paksoi en sambal.

Bereidingstip

Als je geen vijzel hebt, kun je ook een hakmolentje of keukenmachine gebruiken.

Algemeen

De Madame Jeanette- sambal is niet in elke Albert Heijn-winkel verkrijgbaar. Bestel het op ah.nl of vervang door 2 fijngesneden adjumapepers.

Achtergrondinfo

Bami is een populair Javaans-Surinaams gerecht. De Javanen in Suriname kwamen tussen 1894 en 1939 als contractarbeider uit Indonesië. Ze maakten bami, maar dan met ingrediënten die in Suriname te krijgen waren, zoals selderij. Het is heel gebruikelijk om (dunne) spaghetti te gebruiken.

40 jaar Allerhande Allerhande magazine bestaat deze week 40 jaar.