VoedingscentrumWat zet jij vandaag op tafel? Als je kiest wat je wel en niet gaat eten, maak je op één dag al zo honderden keuzes. Het is dan ook helemaal niet gek dat je jezelf dan ook wel eens dingen afvraagt over je eten. Bijvoorbeeld of het wel lekker, gezond of betaalbaar is, maar misschien ook of het wel goed voor het klimaat is.

Als je al één keer per week vlees laat staan, is de uitstoot door jouw eten al snel 5 tot 10 procent minder. Maar wat hebben vlees en zuivel nou eigenlijk te maken met het klimaat? Wat zijn goede vleesvervangers? En kom je dan wel aan al je voedingsstoffen? Het Voedingscentrum vindt het belangrijk dat mensen hier eerlijke antwoorden op kunnen krijgen, zodat iedereen beter keuzes kan maken.

Wat hebben vlees en zuivel te maken met het klimaat?

Vlees en zuivel zijn verantwoordelijk voor zo’n 50 procent van de uitstoot van broeikasgassen binnen het huidige Nederlandse voedingspatroon. Daarmee zijn vlees en zuivel de grootste bron van de uitstoot. De dieren stoten namelijk broeikasgassen uit via hun mest, boeren en scheten.

Daarnaast is er veel land, water en voer nodig voor veehouderij. De koeien moeten grazen en veevoer moet worden verbouwd. Daarvoor wordt er vaak bos gekapt. Bomen en grond houden koolstof vast, maar bij het ontginnen van deze grond en kappen van de bomen komt dit vrij in de vorm van CO2 (een broeikasgas). Door al die uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op en verandert het klimaat.

Kan ik het milieu helpen door anders te eten?

Ja, dat kan. Eet je nu meer dan het geadviseerde maximum van 500 gram vlees per week, probeer dan om minder vlees te eten. Het is gezonder voor jezelf om niet te veel rood en bewerkt vlees te eten. En door nog minder dan die 500 gram vlees per week te eten help je het milieu nog meer. Vervang je vlees daarom vaker door vegetarische keuzes die dezelfde belangrijke voedingsstoffen als vlees hebben. De alternatieven moeten voldoende eiwit, ijzer, vitamine B12 en/of B1 bevatten.

Goede vleesvervangers zijn ongezouten noten, ei, peulvruchten, tofu en tempé. Deze bevatten dezelfde belangrijke voedingsstoffen en belasten het milieu minder dan vlees.

Wat kun je naast niet te veel vlees nog meer doen?

Naast vlees heeft ook zuivel een hoge milieubelasting. Het compromis is om voldoende zuivel te eten voor de gezondheidswinst en voldoende voedingsstoffen, maar niet meer dan je nodig hebt. Voor een volwassene is dat 2 tot 3 kleine porties zuivel, zoals melk, yoghurt of magere kwark, en zo’n 40 gram kaas.

Wil of kun je geen zuivel eten? Kies dan een vervanger met genoeg eiwit, zoals sojadrink, die verrijkt is met calcium en vitamine B12. Daarnaast kun je erop letten om ongezonde producten, zoals frisdrank, snacks en snoep, vaker te laten staan. Die belasten het milieu onnodig veel en leveren veel calorieën.

Wat zijn peulvruchten eigenlijk?

Peulvruchten zijn dus een goed plantaardig alternatief voor vlees. Maar wat zijn het eigenlijk precies? Denk aan:

· Bruine, witte en zwarte bonen

· Kapucijners

· Kikkererwten

· Linzen

· Kidneybonen

· Sojabonen

· Spliterwten

De peulvruchten die direct klaar zijn voor gebruik, vind je in een blik, glas of stazak. Let er hierbij op dat er niet te veel zout en geen suiker aan is toegevoegd. In de ‘Kies Ik Gezond?’-app kun je zien of het product in de Schijf van Vijf staat. Daarnaast zijn er ook gedroogde peulvruchten, die je eerst nog zelf moet koken. Het Voedingscentrum raadt aan peulvruchten in ieder geval één keer per week op het menu te zetten.

Wat is een goede kant-en-klare vleesvervanger?

In tegenstelling tot bovengenoemde producten, bevatten niet alle kant-en-klare vleesvervangers de voedingsstoffen die je anders uit vlees haalt. Daarnaast zit er vaak te veel zout in kant-en-klare vleesvervangers. Varieer hierin om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen.

Benieuwd of jouw favoriete kant-en-klare vleesvervanger een gezonde keuze is? In de ‘Kies Ik Gezond?’-app kun je ook deze vleesvervangers checken. Staat ‘ie niet in de Schijf van Vijf? Dan kun je in de app alternatieven zien die wel in de Schijf staan.

In tegenstelling tot vlees zijn er van vis wel specifieke gezondheidsvoordelen aangetoond. Vis kun je dus niet één op één vervangen. Het advies is om één keer per week vis op het menu te zetten, bij voorkeur vette vis. Dat is goed voor hart en bloedvaten. Topkeurmerken zoals MSC en ASC en de VISwijzer kunnen je helpen te kiezen voor duurzaam gevangen vis.