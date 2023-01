Wat mag je meegeven in de kist van een overledene?

Barbara UitvaartverzorgingRegelmatig vragen nabestaanden wat ze de overledene mogen meegeven in de kist. Dat is begrijpelijk, zeker gezien het huidige streven naar duurzaamheid. In dit artikel wordt door Barbara Uitvaartverzorging uitgelegd wat er wel en niet mee mag in een kist en misschien nog wel belangrijker, de reden waarom.

Regels bij begraven

Er zijn geen wettelijke regels die bepalen wat wel of niet mee mag in de kist, maar crematoria en begraafplaatsen hebben dat vastgelegd in hun algemene voorwaarden. Bij begraven mag de grond niet verontreinigd worden, dus mogen alleen verteerbare ‘grafgiften’ meegegeven worden. Een telefoon, ook zonder batterij, mag niet mee. Een sigaar mag wel mee de grond in.

Regels bij een crematie

Bij een crematie zou je denken dat het anders gaat, zo’n telefoon smelt immers bij die hoge temperaturen. Toch gelden daar dezelfde regels, want bij het verbranden van kunststoffen komen schadelijke gassen vrij. Glas mag ook niet, omdat de oven hierdoor beschadigd kan raken. Een mooie fles cognac, waar de overledene zo van hield, in de kist leggen is dus ook niet toegestaan.

Een kunstheup, kunstknie of pacemaker

De uitvaartleider zal altijd vragen of de overledene een pacemaker of ICD had. Deze kunnen tijdens de laatste verzorging verwijderd worden. Bij een crematie kan deze namelijk ontploffen, maar bij een begrafenis mag het ook niet omdat ze verontreinigend zijn. Voor kunstheupen, kunstknieën e.d. wordt een uitzondering gemaakt.

Wat gaat er wel mee de kist in

Betekent dit dan dat je niets mee mag geven in de kist? Natuurlijk wel. Wat er precies wordt meegegeven, daar heeft niemand zicht op. Begraafplaatsbeheerders en crematoriummedewerkers maken uitvaartkisten niet open en uitvaartverzorgers zijn ook lang niet altijd bij het sluiten van de kist.

Uit ervaring is gebleken, dat naasten vooral persoonlijke bezittingen meegeven. Bezittingen, die onlosmakelijk verbonden zijn met de overledene, zoals een zakdoekje, een pen of sigaretten. Soms worden sieraden meegegeven.

Ouders geven hun doodgeboren baby wel eens een foto van henzelf mee, zodat hij ‘niet alleen’ is. En net als vroeger geven sommige mensen nog steeds etenswaren mee voor ‘onderweg’. Ook gaan tekeningen, brieven en/of bloemen mee in de kist. Als voorbeeld noemt Barbara Uitvaartverzorging een paracetamol die aan een overledene werd meegegeven: “hij mocht eens hoofdpijn krijgen…”.

