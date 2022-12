Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag op de sportclub?

Centrum Veilige SportEen trainster die een jonge zwemmer toebijt dat hij beter in het peuterbadje kan gaan zwemmen, een volleybalcoach die een speelster optilt na een overwinning en haar bij de billen pakt, en een voetballer die door zijn teamgenoten gepest wordt met een fake naaktfoto. Het zijn drie voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag uit het campagnefilmpje van de campagne ‘Blijf je stil of praat je erover’ van Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). “Of je nu slachtoffer bent of iets ziet dat niet oké is, praat erover. Blijf niet zwijgen’’, zegt Erik Beuker, projectleider Sociaal Veilig Sportklimaat bij CVSN.

‘Blijf niet stil, maar praat erover’

Bij CVSN kunnen sporters, begeleiders, trainers, ouders en bestuurders terecht voor advies en het melden over grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, discriminatie, machtsmisbruik of (seksuele) intimidatie. “Wij zijn de 112 op het gebied van veilige sport”, zegt Beuker. “Is je wat overkomen? Heb je iets gezien dat niet deugt? Weet je niet wat je moet doen, twijfel je of wil je advies? Blijf niet stil, maar ga het gesprek aan.”

Het gesprek aangaan, kan bij de vertrouwenscontactpersoon van de sportclub, maar ook bij CVSN zelf. “Wij zijn naast meldpunt ook kenniscentrum. Wij hebben een groot netwerk voor het vervolg, van Slachtofferhulp tot Justitie. Wij luisteren naar je en zorgen ervoor dat je er niet alleen voor staat’’, vertelt Beuker. Hij benadrukt dat de beslissing over eventuele vervolgstappen altijd bij de melder ligt. “Wij zijn er om alle mogelijke stappen met je na te gaan.”

Uit de taboesfeer

De campagne ‘Blijf je stil of praat je erover’ loopt inmiddels een aantal jaar bij CVSN, onderdeel van NOC*NSF. Beuker ziet een verandering ten opzichte van eerder. “Er komt steeds meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in al zijn facetten. In de sport, maar ook daarbuiten. Wat er is gebeurd bij The Voice en recentelijk bij De Wereld Draait Door draagt hier zeker aan bij. Grensoverschrijdend gedrag komt uit de taboesfeer. Dat zorgt ervoor dat het makkelijker wordt om over te praten, als slachtoffer en als omstander. Je hoeft je als slachtoffer niet te schamen. En ook als omstander kun je iets doen.”

Samen zorgen voor een veilige sportomgeving

CVSN wil dat iedereen in de sport zich bewust is van het feit dat grensoverschrijdend gedrag niet kan en dat de schuld bij de dader ligt. Van sporter tot bestuurder, van supporter tot ouder en van trainer tot teamgenoot, iedereen kan meewerken aan een veilige sportomgeving. Beuker: “de vraag daarbij is: welke bijdrage lever jij om de sport veiliger te maken?” Om deze boodschap over te brengen, zijn voor de campagne posters, flyers, filmpjes en social media berichten ontwikkeld. Sportclubs kunnen deze gratis downloaden en deels personaliseren.

Praat erover

Het ‘praat erover’ in de campagnetitel kan overigens op twee manieren. Natuurlijk als er iets gebeurd is. Maar het is zeker net zo belangrijk om in een veel eerder stadium binnen een sportclub te bespreken wat acceptabel gedrag is en wat niet, zegt Beuker. “Wat verstaan we nu onder grensoverschrijdend gedrag? Hoe vinden we dat we met elkaar om moeten gaan? En wat doen we als er toch iets gebeurt dat niet door de beugel kan? Als je vooraf duidelijke afspraken met elkaar maakt, is veel ellende te voorkomen. Alleen zo kunnen we de sport met z’n allen een veiligere plek voor iedereen maken.”

Neem contact op

Heb je een vraag, wil je een verhaal kwijt of ben je op zoek naar advies? Wat er ook speelt, je kunt altijd terecht bij CVSN. Je kunt 24/7, gratis en indien gewenst anoniem contact opnemen.