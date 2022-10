We zijn samen Utrecht 900, kom jij ook naar het slotfeest op 11 november?

Er zijn deze dag exposities, wandelroutes, lezingen, films en meer om Utrecht 900 in stijl af te sluiten. Om je een indruk te geven, een kleine greep uit het programma. Het duurt de hele dag!

Parade zonder Muren

Het grote sluitstuk van Utrecht 900 jaar is de bijzondere lichtstoet ‘Parade zonder Muren.’ Deze Sint Maarten Parade XL-versie loopt vanaf het Spoorwegmuseum naar het Moreelsepark, buiten de singel om. Aan het eind op het Moreelsepark is het eindfeest van de Parade met optredens van Catching Cultures Orchestra, Masterpeace, de kunstinstallatie Bonfire en eten en drinken van de Waste Bar Utrecht 900. De stoet zelf is nog niet alles. Alle deelnemende 10 wijken hebben lichtsculpturen volgens een Utrechts historisch thema gemaakt. Kom ze bewonderen en geniet ook van allerlei optredens met koren, orkesten, dansers, lampionnen, en theatrale acts. Mooi feestje in het donker voor jong en oud!

Samen eten en drinken

Ga naar de parade aan hapjes van de Restaurant Roulette, bij zo’n 30 Utrechtse restaurants met verschillende tickets én routes. En geniet van het speciale Utrecht 900 biertje ‘Pint Maarten’ verkrijgbaar bij o.a. café Tilt, De Postillon, Guillotine, VinVin, Blue Bar1, Café het Hart, BUNK Hotel en café lijn4 en nog veel meer kroegen en winkels.

Schitterend Utrecht

Ga naar ‘Schitterend Utrecht’ en ontmoet elkaar na sluitingstijd. In de Mariastraat is een spectaculair en kleurrijk lichtspel te zien, een bijzonder initiatief van juwelier Anne Boerema in samenwerking met kunstenaar Studio Irma.

Beleef Utrecht op 11 november

Je kunt op 11 november echt van alles beleven in je stadsie! Bekijk Utrecht eens door andere ogen en ga naar Radio Danspaleis. Je woont live opnames bij van interviews met ouderen met muzikale herinneringen. Of kijk 1 van de drie documentaires van Utrechters over Utrecht in Kinepolis, Louis Hartlooper Complex of de Nijverheid. Holland Baroque en de Nederlandse Bachvereniging treden samen op met diverse koren, waaronder de Kathedrale Koorschool Utrecht en Suriname. Samen brengen ze een muzikaal eerbetoon aan de stad.

Souvenirs

Na zo’n mooie feestdag een blijvend souvenirtje? Scoor een van de unieke Utrecht 900 producten! Te koop in de Utrecht winkel - VVV op Domplein 9. De winkel is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op = op!

Voor meer activiteiten en feestjes, bekijk dan het Utrecht 900 programma. Samen vieren we het slotfeest Utrecht 900!