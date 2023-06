Weekendje Utrecht Centrum: dit zijn de hotspots

Ontdek UtrechtDoordat Utrecht een centraal gelegen stad is, is het eigenlijk voor iedereen goed bereikbaar. Ook in de binnenstad is alles op loopafstand van elkaar. De stad zit vol met heerlijke restaurants, terrasjes, leuke bars, unieke winkels en mooie bezienswaardigheden. In Utrecht valt altijd iets nieuws te ontdekken en dat maakt het een uitstekende bestemming voor een weekendje weg. Met deze tips kan jij je het hele weekend vermaken.