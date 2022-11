Weekendje weg? Check in bij het nieuwe boutique hotel City Center Lodge Utrecht

Nu de dagen steeds korter en kouder worden, verlangen we allemaal naar een beetje extra warmte en gezelligheid. Die warme sferen vind je deze winter in Utrecht. Niet alleen vormt de oude binnenstad een sfeervol decor voor je kerstinkopen, er valt deze winter nog veel meer te beleven in de Domstad.

Winterse activiteiten in Utrecht

Utrecht straalt dit jaar als nooit tevoren. ‘s Avonds leidt de lichtroute Utrecht Lumen langs tientallen lichtobjecten van gerenommeerde kunstenaars. Daarnaast worden er tijdens het project Kleur in de Stad meerdere gevels in het licht gezet door middel van kleurrijke projecties.

Ook zijn veel Utrechtse musea in december gehuld in kerstsfeer. Zo kan er in het Spoorwegmuseum geschaatst worden tussen de treinen, is Museum Speelklok omgetoverd tot een muzikale kerstwereld en is er in Museum Catharijneconvent gratis een Napolitaanse kerststal met honderden echte museumstukken te bewonderen.

De verlichte binnenstad is het mooist vanaf het water. Ook tijdens de wintermaanden vaart er een overdekte rondvaartboot over de grachten en singels. Liever de stad van bovenaf bewonderen? Neem dan de lift naar de top van de Dom, waar je vanaf grote hoogte geniet van een fantastisch uitzicht over de verlichte straten en grachten.

Een warm welkom bij City Center Lodge Utrecht

Er is deze winter zoveel te zien en doen in Utrecht dat je aan een dag niet genoeg hebt. Overnachten in het centrum? Check in bij City Center Logde Utrecht. Dit nieuwe boutique hotel is gevestigd in een historisch pand aan de rand van de binnenstad. Het stijlvolle interieur straalt een en al warmte uit, precies wat je nodig hebt tijdens de koude wintermaanden.

Dit kleinschalige viersterrenhotel biedt net even dat beetje extra comfort. Van de exclusieve toiletartikelen tot de extra dikke handdoeken: overal is tot in detail aan gedacht. De ruime kamers met kingsize bedden zijn geluiddicht, waardoor je uitgerust wakker wordt om de stad te gaan ontdekken. Maar natuurlijk niet voordat je hebt genoten van een lekker en gezond ontbijt.

Lekker eten, winkelen en cultuur proeven

Met zijn ligging in het centrum is City Center Lodge Utrecht een ideale uitvalsbasis voor een ontdekkingstocht door de stad. Of je nu wilt shoppen, cultuur snuiven of lekker eten en drinken: alles ligt binnen handbereik. Het hotel staat tegenover de Stadsschouwburg, er is een bioscoop om de hoek en de leukste winkelstraten van Utrecht liggen op loopafstand. Ook wandel je vanuit het hotel zo naar de Voorstraat en Biltstraat, waar je keuze te over hebt aan gezellige restaurants.

Zin gekregen in een winters weekendje Utrecht? Bij City Center Lodge Utrecht wacht je een warm welkom. Voor een extra bijzondere overnachting boek je de City View kamer, die uitzicht biedt op de Dom.

