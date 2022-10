Weet jij hoe je gezond eet? Dit zijn de antwoorden op veelgestelde eetvragen

VoedingscentrumHet is algemeen bekend dat gezond eten goed voor je is. Maar wat is nou precies gezond? Het advies is om minimaal twee stuks fruit te eten per dag, maar fruitsapjes zijn minder gezond dan je misschien denkt. En wat zijn eigenlijk slimme tussendoortjes?

Daarnaast komen er steeds meer plantaardige producten in de winkel, maar wat betekent plantaardig eigenlijk? Allerlei eetvragen, waarvan het helemaal niet gek is dat je niet altijd het juiste antwoord weet. Het Voedingscentrum geeft eerlijk antwoord op deze vragen, zodat iedereen beter keuzes kan maken.

Zijn fruitsappen gezond?

Het is beter om fruit te eten, en niet te drinken. In fruitsappen zit namelijk net zoveel suiker als in frisdrank. Een klein glas appelsap van 150 ml bevat rond de vier suikerklontjes. Het maakt niet uit of het uit een pak komt of vers geperst is. Als je sap drinkt, krijg je veel suiker en daarmee ook veel calorieën binnen. Het drinken van suikerhoudende dranken vergroot de kans op overgewicht en diabetes type 2.

Van nature bevat fruit veel voedingsvezels. Deze zijn belangrijk voor je gezondheid. In fruitsappen zijn die vezels echter deels verdwenen. Benieuwd hoe het zit als je zelf fruit perst of een smoothie maakt? Op deze pagina lees je er meer over.

Volledig scherm © Voedingscentrum

Wat zijn slimme tussendoortjes?

Kiezen voor een tussendoortje dat niet alleen lekker is, maar ook gezonder? Maak een Eetwissel en kies bijvoorbeeld voor ongezouten noten in plaats van chips. Zin in zoet? Pak dan een banaan in plaats van een koek. Zin in een hartige bite? Kies dan komkommerstengels in plaats van kaasstengels. Zo maak je een stapje binnen wat je nu al eet en drinkt. Zo’n klein stapje is makkelijker vol te houden en wordt sneller een nieuwe gewoonte.

Deze Eetwissels zijn niet alleen gezonder, maar ook beter voor het milieu. Zo zijn kaasstengels gemaakt van kaas en boter, waardoor ze het milieu zwaarder belasten. Bovendien bevatten komkommers veel minder calorieën en zout. Benieuwd naar meer Eetwissels? Vind hier inspiratie voor andere Eetwissels.

Volledig scherm © Voedingscentrum

Wat bedoelen ze met meer plantaardig eten?

Het antwoord zit al in de naam: plantaardig eten is afkomstig van planten, niet van dieren. Als je plantaardig eet volgens de Schijf van Vijf, eet je veel groente, fruit, peulvruchten, volkoren granen en ongezouten noten. Meer plantaardig en minder dierlijk eten is goed voor je eigen gezondheid, maar ook goed voor het milieu. Eet daarom niet te veel vlees, en met name minder rood en bewerkt vlees. Meer weten over goede vervangers van vlees, die ervoor zorgen dat je wel al je voedingsstoffen binnenkrijgt? Lees hier wat goede vleesvervangers zijn.

Voor je gezondheid is het advies om elke dag 2 tot 3 kleine porties magere of halfvolle zuivel te nemen, zoals melk, yoghurt of kwark, en zo’n 40 gram magere kaas, zoals 30+ kaas. Meer is niet nodig en heeft een grote impact op het milieu. Eet of drink je liever geen zuivel? Een eiwitrijke vervanger, zoals sojadrink, verrijkt met calcium en vitamine B12 is de meest volwaardige vervanger.

Heb je een andere eetvraag? Het Voedingscentrum geeft op deze pagina antwoord op allerlei veelgestelde eetvragen.